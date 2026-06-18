3D-сейсміка та штучний інтелект: «Укрнафта» представила нові розробки на міжнародній конференції EAGE 2026

Практичний досвід 3D-сейсмічних досліджень в умовах суттєвих операційних обмежень та використанню сучасних ШІ-технологій для аналізу накопиченого досвіду проведення ГРП і КГРП - про це розповідали спеціалісти АТ «Укрнафта» на полях 87-ї щорічної конференції та виставки EAGE Annual Conference & Exhibition 2026.

87-ма щорічна конференція та виставка EAGE Annual Conference & Exhibition 2026 - провідна міжнародна подія для геологів, геофізиків, інженерів, дослідників і представників енергетичної галузі, яка об’єднала фахівців для обговорення сучасних технологій, партнерства та майбутнього розвитку енергетичного сектору.

Спеціалісти "Укрнафти" виступили з двома доповідями, які продемонстрували розвиток українського нафтовидобутку та сучасні методики досліджень, які використовує державна компанія.

Перша доповідь, яку спільно підготували Сабіна Кларнер (SKGeo), Олена Приходченко, Павло Миронов (АТ «Укрнафта») та Сергій Драчев (Geogals), була присвячена практичному досвіду виконання 3D-сейсмічних досліджень в умовах суттєвих операційних обмежень, зокрема покращенню сейсмічного хвильового поля за допомогою найновіших алгоритмів обробки сейсмічних даних та збереження істинних амплітуд.

На прикладі однієї з площ компанії було показано, як сучасна обробка та інтерпретація 3D-сейсмічних даних допомагає уточнювати структурну модель родовища, виділяти зони потенційно кращої якості колекторів і формувати більш обґрунтовані рішення щодо подальшого буріння та дорозвідки.

Друга доповідь, підготовлена Олегом Юрчишином, Андрієм Пошиваком (НДПІ), Ярославом Халаком (УПН ДРР) за методичної підтримки Світлани Розловської (ІФНТУНГ), була присвячена використанню сучасних ШІ-технологій для аналізу історії видобутку, геолого-геофізичних параметрів, архівних матеріалів та накопиченого досвіду проведення ГРП і КГРП у компанії з 1996 року. Основна увага була зосереджена на формуванні рекомендаційної системи для вибору свердловин-кандидатів для інтенсифікації видобутку.

Запропонований підхід передбачає об’єднання даних із різних джерел, на основі яких нейромережева модель прогнозує очікуваний виробничий ефект після інтенсифікації. Результатом роботи системи є рейтинг свердловин за потенційним приростом видобутку. Такий рейтинг не замінює експертного рішення, але допомагає фахівцям швидше виділяти найбільш перспективні кандидати для подальшого технічного та економічного аналізу.

Участь у EAGE Annual 2026 є важливою можливістю представити практичні результати роботи українських фахівців на міжнародному професійному майданчику. Водночас вона демонструє послідовний розвиток внутрішніх розробок компанії, які допомагають у прийнятті виробничих рішень.

АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує майже 700 АЗК.



Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".



Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.



У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.