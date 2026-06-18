Росіян, які привласнили “Мелітопольську черешню”, засудили до 12 років як воєнних злочинців

Комунарський районний суд міста Запоріжжя 8 червня 2026 року засудив до 12 років як воєнних злочинців двох росіян, які привласнили компанію “Мелітопольська черешня”. Про це повідомляє проєкт “Книга катів українського народу”.

Що відомо про злочинців

Абрамов Олександр Володимирович (01.05.1968) — уродженець Калуги, рф.

ІПН: 402708518651, СНІЛС: 13926688101, паспорт: 2913572692 від 17.05.2013, виданий УМФС росії по Калузькій області у м. Калуга. Адреса реєстрації / проживання: Калузька обл., м. Калуга, пров. Воскресенський, буд. 17, кв. 17.

Горбунов Ігор Миколайович (10.05.1968 р. н.) — уродженець Волгограда, рф. Він є генеральним директором російської компанії ТОВ “Южний проєкт”, зареєстрованої у Волгограді.

ІПН: 344205783762, СНІЛС: 14468535487, паспорт 1813842248 від 23.05.2013, виданий УФМС росії по Волгоградській області у м. Волгоград. Адреса проживання / реєстрації: Волгоградська область, м. Волгоград, вул. Латошинська, 48Д.

Обоє з'явилися на тимчасово окупованій території Запорізької області у перші тижні повномасштабного російського вторгнення і представлялися співробітникам захоплених українських аграрних підприємств як “нові інвестори з Москви”.

Обставини злочину

За допомогою російських військових та представників окупаційної адміністрації Абрамов і Горбунов захопили майно трьох українських аграрних підприємств: ТОВ “ВКФ “Мелітопольська черешня”, ТОВ “Врожайний” та ПП “Алмін-98”.

27 березня 2022 року озброєні російські військові у балаклавах увірвалися до центрального офісу підприємств у Мелітополі. Вони побили охоронця, зламали двері та, погрожуючи зброєю, взяли приміщення під контроль.

2 квітня 2022 року так само силовим шляхом за допомогою військових були захоплені виробничі потужності підприємств у селах Садове та Костянтинівка.

Абрамов та Горбунов періодично приїжджали на об'єкти на білому автомобілі Mercedes-Benz GL без номерних знаків, психологічно тиснули на співробітників, погрожуючи незгодним відправкою “на підвал”, і змусили їх збирати врожай для вивезення до росії та тимчасово окупованого Криму.

Для того щоб надати своїм діям вигляду законності, 17 червня 2022 року у російському реєстрі була зареєстрована дзеркальна компанія — ООО “ПКФ “Мелитопольская черешня” із юридичною адресою у місті Краснодар, директором якої добровільно став Абрамов. Засновником цієї компанії виступило російське ТОВ “Южний проект” із Волгограда, генеральним директором якого є Горбунов.

Після цього Абрамов подав документи до окупаційної “Міжвідомчої комісії” із проханням призначити їхнє підприємство “тимчасовим адміністратором” українських компаній, цинічно аргументуючи це тим, що законна власниця нібито “самоусунулася” від господарювання.

На підставі цих звернень восени 2022 року та влітку 2023 року окупаційна влада видала незаконні розпорядження та підписала акти приймання-передачі. Згідно з ними, усе рухоме та нерухоме майно, земельні ділянки, техніка та залишки продукції перейшли під офіційний контроль Абрамова.

Захопивши майно, засуджені розпочали комерційну діяльність в інтересах російської групи компаній “МАГМА”, до керівництва якої входив Горбунов. Вони укладали договори з російськими контрагентами та активно продавали український врожай, зокрема насіння льону та яблука, а в липні 2024 року навіть зареєстрували у Роспатенті торговельну марку “Мелітопольська черешня” на свою російську фірму.

Вирок

Суд визнав Абрамова та Горбунова винними у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України). Кожному з них призначено покарання у вигляді 12 років позбавлення волі. Строк відбування покарання почне обчислюватися з моменту їхнього фактичного затримання.

Крім тюремного строку, суд повністю або частково задовольнив цивільні позови та постановив солідарно стягнути із засуджених понад 170 млн грн матеріальної шкоди на користь ТОВ “ВКФ “Мелітопольська черешня”, понад 35 млн грн — на користь ТОВ “Врожайний” і 1 млн грн — власниці підприємств.

Дії засуджених кваліфіковані як воєнний злочин проти власності, оскільки вони відбувалися в умовах міжнародного збройного конфлікту, а привласнення приватного майна не було зумовлене жодною воєнною необхідністю. Техніка, земля та сільськогосподарські запаси використовувалися не для потреб військових чи цивільного населення, а виключно з корисливою метою — для особистого неправомірного збагачення засуджених в умовах окупації.

Кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 22024080000001664 від 6 листопада 2024 року.