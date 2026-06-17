Що означає бути BRAVE CFO у 2026 році: підсумки Brave CFO Gathering

5 червня у Києві відбувся Brave CFO Gathering 2026 — стратегічний старт нового сезону Ukrainian CFO Forum від FAService, який зібрав понад 500 CFO, CEO та власників бізнесу.

Коли у 2022 році з’явилася назва Brave CFO Gathering, вона була про здатність вистояти. Сьогодні слово Brave набуло нового змісту.

У 2026 році бути BRAVE означає не лише втримати бізнес в умовах війни та глобальної турбулентності. Це означає знаходити нові точки зростання, залучати капітал, масштабуватися на міжнародних ринках, впроваджувати технології та приймати рішення там, де не існує простих відповідей.

Саме навколо цієї ідеї була побудована програма форуму: від нової логіки взаємодії держави та бізнесу до капіталу, AI, ERP-трансформації, Due Diligence, міжнародної експансії та нової ролі CFO як одного з ключових архітекторів майбутнього компанії.

Нова реальність для CFO: держава, бізнес і довіра

Форум відкрився інтерв’ю «Нова логіка взаємодії держави та бізнесу: податкові ризики, детінізація та сигнали для ринку», яке модерувала Катерина Гупало, партнерка Arzinger та керівниця практики White Collar Crime.

Спеціальними гостями розмови стали Олександр Цивінський, директор Бюро економічної безпеки України, та Павло Будзиган, заступник директора БЕБ за напрямом досудових розслідувань.

У центрі розмови були фінансова безпека бізнесу, податкові ризики, детінізація економіки та формування нової моделі взаємодії між державою і підприємницькою спільнотою.

Символічно, що Brave CFO Gathering розпочався саме з цієї теми. Адже сучасний CFO працює не лише з цифрами та капіталом. Він працює в середовищі, де прозорість, комплаєнс і довіра стають стратегічними активами бізнесу.

BRAVE #1. Довіра як нова валюта капіталу

Першу сесію «Компас капіталу та інвестицій 2026» модерував Андрій Петров, CFO Electro Cable Group.

Алла Папаїка, керівниця інвестиційного департаменту Done — Офіційного партнера з фінансування імпортерів, представила підхід private credit як інструмент масштабування бізнесу та наголосила, що сучасне фінансування дедалі більше перетворюється на стратегічне партнерство.

Сергій Єрмоленко, директор департаменту корпоративних фінансів NOVA Group, говорив про те, чому компанії повинні готуватися до залучення капіталу задовго до моменту, коли він стане критично необхідним.

Особливий інтерес аудиторії викликало інтерв’ю Сергія Кострова, директора департаменту корпоративного бізнесу Банку Південний — Партнера з фінансування зростання, та Олени Усенко, фінансової директорки Polysteel. Учасники обговорили досвід релокації, управління бізнесом у стані невизначеності та побудову фінансової стійкості в кризових умовах.

Кульмінацією сесії стала панельна дискусія «Де гроші: як українському бізнесу реально отримати фінансування від IFIs», яку модерував Григорій Овчаренко, директор з управління активами групи ICU. Участь у панелі взяли Анна Лебединець (EBRD), Ярослав Гончаренко (UMAEF), Марина Паніна (VARUS) та Олексій Урос (Unicorn Capital).

Головний висновок сесії був простим: у 2026 році капітал отримують не найгучніші компанії. Капітал отримують ті, кому довіряють.

BRAVE #2. Технології більше не про IT

Другу сесію, присвячену AI, автоматизації та цифровій стратегії, модерувала Ольга Островерхова, віцепрезидентка ABPMP Ukraine.

Роман Яворський, Chief Commercial Officer IT-Enterprise — Партнера з інновацій і діджитал трансформації, разом з Олесею Пожар представили кейс компанії Укрпол та продемонстрували, як сучасні виробничі системи дозволяють отримувати двозначне зростання ефективності.

Кирило Руднєв, співзасновник SMART business — Партнера з AI-driven IT екосистеми, та Ганна Кравчук, CFO AVDtrade, поділилися практичним досвідом ERP-трансформації та змінами, які вона запускає далеко за межами IT-функції.

Костянтин Юрченко, комерційний директор цифрових сервісів для бізнесу Вчасно — Партнера цифрових рішень для бізнесу, представив практичні кейси використання штучного інтелекту у фінансових командах.

Саме під час цього блоку прозвучала одна з найбільш цитованих тез форуму: «Машина повинна працювати. Людина має думати».

BRAVE #3. Трансформація починається не із софту

Сесію про фінансову трансформацію, глобальні системи та досвід експансії модерував Владислав Лещій, фінансовий директор BAT Україна та член програмного комітету Ukrainian CFO Forum.

Дмитро Попінако, CEO та засновник Innoware — Партнера з ERP та цифрової трансформації, разом із Юлією Прибитько, CFO Eurocon, представили практичний кейс переходу на ERP міжнародного рівня та поділилися уроками масштабної трансформації бізнес-систем.

Під час панелі «Due Diligence очима CFO та інвестора: де ламається логіка бізнесу» експерти говорили про готовність компаній до інвестицій, типові ризики та роль CFO у підготовці бізнесу до угод і залучення капіталу. Модераторкою дискусії виступила Оксана Пацкань, керівниця практики управлінського консалтингу EBS — Партнера з оптимізації фінансових процесів. До обговорення долучилися Ігор Сотник (Concorde Capital), Єгор Синицин (EBS) та Катерина Гарбуз (EBS).

Учасники дискусій неодноразово підкреслювали: справжня трансформація починається не з вибору програмного забезпечення, а з готовності бізнесу змінюватися.

BRAVE #4. Масштабування за межі України

Панель Scaling Beyond Ukraine модерував Денис Азаров — CFO з понад 20-річним досвідом та один із Top-10 CFO України.

Участь у дискусії взяли Юлія Опаленик (Kormotech), Володимир Славінський (НІБУЛОН) та Ірина Нестеренко (Біосфера).

У центрі розмови були міжнародна експансія, локалізація операційних моделей, фінансовий контроль у міжнародних структурах та нові вимоги до керівників, які працюють на кількох ринках одночасно.

Учасники погодилися: міжнародна експансія давно перестала бути опцією для українського бізнесу. Для багатьох компаній вона стала питанням довгострокової конкурентоспроможності.

BRAVE #5. CFO як архітектор майбутнього бізнесу

Однією з центральних подій форуму стала стратегічна панель «Від контролера до архітектора. Як CFO впливає на майбутнє бізнесу».

Модераторкою дискусії виступила Ірина Левківська, Group CFO Rozetka-EVO та член програмного комітету Ukrainian CFO Forum.

Участь у панелі взяли Аліна Демченко, Executive Search Consultant Odgers Ukraine — Стратегічного партнера форуму, Ганна Демченко, CFO COMFY, Юлія Кір’янова та Сергій Коновець.

У центрі розмови була трансформація ролі CFO. Сьогодні фінансовий директор — це вже не лише людина, яка контролює цифри та ризики. Сучасний CFO стає співархітектором бізнес-стратегії, учасником формування рішень на рівні власників та наглядових рад і одним із ключових драйверів змін у компанії.

BRAVE #6. Лідерство там, де закінчуються інструкції

Особливого значення форуму додав контекст, у якому сьогодні працює український бізнес.

У своїй вступній промові Ігор Солових, CEO FAService та організатор Ukrainian CFO Forum, наголосив:

«Український бізнес уже довів усьому світу, що здатен вистояти. Тепер наше завдання — довести, що ми здатні розвиватися швидше, ніж перепони, які стоять перед нами».

Саме ця думка стала наскрізною темою всього дня.

Окремим продовженням цієї теми стала дискусія CFO Under Fire, яку модерував Віталій Верещагін, генеральний директор Caparol Ukraine та член програмного комітету Ukrainian CFO Forum.

Експерти Михайло Богатир (Діла) та Сергій Нечипорук (Agrotrade Group) говорили про лідерство, відповідальність, складні управлінські рішення та роль фінансового директора у моменти, коли готових інструкцій більше не існує.

BRAVE #7. Майбутнє вже почалося

Фінальним акордом форуму став практичний AI-воркшоп Віталія Міняйла, співзасновника Neurotrack та EON+.

Учасники розбирали реальні кейси використання штучного інтелекту у фінансовій функції та оцінювали, які AI-рішення вже сьогодні забезпечують найшвидший ROI для бізнесу.

Головне питання більше не звучить як «Чи прийде AI?». Головне питання звучить інакше: хто очолить ці зміни?

Партнери Brave CFO Gathering’2026

Подія відбулася за підтримки понад 25 партнерів екосистеми Ukrainian CFO Forum.

Серед них: Done | Business Evolution | Innoware | ПУМБ | SMART business | IT-Enterprise | Банк Південний | EBS | Arzinger | Odgers Ukraine | Payoneer | ABM Cloud | Вчасно | CFO Club Ukraine | CEO Club Ukraine | ACCA | Kaizen Institute Ukraine та інші партнери екосистеми Ukrainian CFO Forum.

Brave CFO Gathering’2026 став стартом нового сезону Ukrainian CFO Forum. Попереду на професійну спільноту чекають серія партнерських вебінарів, стратегічних зустрічей та головна подія року — 24th Ukrainian CFO Forum, який відбудеться 22–23 жовтня 2026 року у Києві.

Інтерфакс-Україна - інформаційний партнер