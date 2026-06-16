Карпатський табір у Яблуниці приймає дітей з прифронтових територій
У селищі Яблуниця (Івано-Франківська область) стартував літній табір «Карпатська зміна», де протягом літа відпочиватимуть діти з прифронтових територій.
Перша зміна завершилася футбольним турніром, участь у якому взяли всі охочі вихованці табору. Організатори зазначають, що програма передбачає оздоровлення та активний відпочинок дітей у Карпатах.
Табір діє на Прикарпатті впродовж літа, його метою є підтримка та соціальна адаптація дітей, які проживають у зонах бойових дій.
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