Бізнес-генератор для українського ринку: Forbes збирає масштабний Форум підприємців у Києві
25–26 червня 2026 року в Києві відбудеться Форум підприємців від Forbes — одна із найбільших подій для малого та середнього бізнесу, що перебуває у фазі зростання, трансформації та масштабування. Цьогорічний захід пройде під гаслом «Бізнес-генератор: зарядись серед своїх» і стане справжнім «пунктом незламності» для української бізнес-спільноти.
Сьогодні більшість компаній в Україні зіткнулися з типовою «стелею» розвитку: маржинальність падає, старі підходи та стратегії більше не приносять результату, а операційні процеси дедалі частіше тримаються на виснажливому ручному управлінні власників. Головна мета Форуму – допомогти підприємцям вийти з режиму «гасіння щоденних пожеж» та перебудувати хаос у чітку, системну компанію.
Практичні кейси замість теорії: хто виступить на Форумі?
Програма події повністю побудована на реальних кейсах українського бізнесу, який не просто виживає, а масштабується та експансує. Серед спікерів заходу:
- Ростислав Вовк – співзасновник компанії Kormotech;
- Володимир Многолєтній – співзасновник технологічної екосистеми Genesis;
- Василь Хмельницький – засновник інноваційного парку UNIT.City та індустріального парку «Біла Церква»;
- Лідія Сметана – засновниця One By One;
- Ельвіра Гасанова – засновниця Gasanova;
- та інші лідери ринку.
Для кого цей захід?
Форум орієнтований на власників, CEO та топ-менеджерів компаній малого і середнього бізнесу, які шукають інструменти для прориву та трансформації. Окремий фокус події – на підприємцях-початківцях та амбітних професіоналах, які лише готуються до запуску власної справи і прагнуть з перших днів будувати бізнес системно.
Два дні Форуму Підприємців – це не лише концентрована практика від лідерів ринку, а й потужний нетворкінг.
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