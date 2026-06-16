Бійці 5 окремої штурмової бригади отримали від волонтерів "Української команди" потужний генератор

"Українська команда" передала ще один великий генератор потужністю 24 кіловат 5 окремій штурмовій Київській бригаді. Про це повідомляється на фейсбук-сторінці волонтерського штабу.

"Українська команда" передала ще один великий генератор 5 окремій штурмовій Київській бригаді. Його потужність - 24 кВт. Це не просто автономне джерело живлення, а справжня електростанція, яка здатна повністю забезпечити потреби великого підрозділу", - йдеться в дописі.

Як зазначив керівник "Української команди" Артур Палатний, генератор допоможе бійцям знищувати ще більше ворогів на одному з найгарячіших напрямків фронту.

"Переконаний: тепер бійці зможуть почуватися більш упевнено і знищувати ще більше ворогів. Ці хлопці захищали Київ та Київщину, брали участь в боях за Луганщину та Донеччину. І зараз б’ють ворога на одному з найгарячіших напрямків", - зазначив Артур Палатний.

Бійці 5 штурмової бригади подякували всім українцям, які продовжують допомагати війську.

"Від усього особового складу висловлюємо подяку "Українській команді" та всім українцям. Дякуємо, що допомагаєте бити ворога", - сказав представник бригади.

Як повідомлялося раніше, "Українська команда" передала на передову вже понад 600 великих генераторів та зарядних станцій. Загальна вартість допомоги, наданої військовим і цивільним з початку повномасштабної війни, вже перевищила пів мільярда гривень.