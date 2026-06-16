Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
14:37 16.06.2026

Бійці 5 окремої штурмової бригади отримали від волонтерів "Української команди" потужний генератор

1 хв читати
Бійці 5 окремої штурмової бригади отримали від волонтерів "Української команди" потужний генератор

"Українська команда" передала ще один великий генератор потужністю 24 кіловат 5 окремій штурмовій Київській бригаді. Про це повідомляється на фейсбук-сторінці волонтерського штабу.

"Українська команда" передала ще один великий генератор 5 окремій штурмовій Київській бригаді. Його потужність - 24 кВт. Це не просто автономне джерело живлення, а справжня електростанція, яка здатна повністю забезпечити потреби великого підрозділу", - йдеться в дописі.

Як зазначив керівник "Української команди" Артур Палатний, генератор допоможе бійцям знищувати ще більше ворогів на одному з найгарячіших напрямків фронту.

"Переконаний: тепер бійці зможуть почуватися більш упевнено і знищувати ще більше ворогів. Ці хлопці захищали Київ та Київщину, брали участь в боях за Луганщину та Донеччину. І зараз б’ють ворога на одному з найгарячіших напрямків", - зазначив Артур Палатний.

Бійці 5 штурмової бригади подякували всім українцям, які продовжують допомагати війську.

"Від усього особового складу висловлюємо подяку "Українській команді" та всім українцям. Дякуємо, що допомагаєте бити ворога", - сказав представник бригади.
Як повідомлялося раніше, "Українська команда" передала на передову вже понад 600 великих генераторів та зарядних станцій. Загальна вартість допомоги, наданої військовим і цивільним з початку повномасштабної війни, вже перевищила пів мільярда гривень.

Теги: #палатний #українська_команда #генератор

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:13 05.05.2026
Вартість допомоги, яку "Українська команда" передала з 2022 року, перетнула позначку 500 млн грн

Вартість допомоги, яку "Українська команда" передала з 2022 року, перетнула позначку 500 млн грн

17:23 02.03.2026
Бійці спецпідрозділу ГУР "Артан" отримали від волонтерів "Української команди" чергову партію FPV-дронів

Бійці спецпідрозділу ГУР "Артан" отримали від волонтерів "Української команди" чергову партію FPV-дронів

13:34 23.01.2026
УЧХ передав генератор Харківському авіаційному інституту

УЧХ передав генератор Харківському авіаційному інституту

16:24 15.01.2026
Палатний про претензії центральної влади до Кличка

Палатний про претензії центральної влади до Кличка

17:22 14.01.2026
Через діючий у квартирі генератор в Києві загинула родина

Через діючий у квартирі генератор в Києві загинула родина

17:35 01.01.2026
Українська команда" передала на передову 28 та 63 бригадам нову партію БПЛА - Палатний

Українська команда" передала на передову 28 та 63 бригадам нову партію БПЛА - Палатний

12:39 04.11.2025
Бійці 3 армійського корпусу розповіли, як використовують зарядні станцій від "Української команди": "для роботи дронів та зв'язку"

Бійці 3 армійського корпусу розповіли, як використовують зарядні станцій від "Української команди": "для роботи дронів та зв'язку"

15:41 24.10.2025
"Українська команда" передала велику партію автономних зарядних станцій батальйону безпілотних систем "Хорт"

"Українська команда" передала велику партію автономних зарядних станцій батальйону безпілотних систем "Хорт"

12:41 14.10.2025
На підтримку ЗСУ встановили новий рекорд України, щоб зібрати кошти на сіткомети для бійців на передовій - "Українська команда"

На підтримку ЗСУ встановили новий рекорд України, щоб зібрати кошти на сіткомети для бійців на передовій - "Українська команда"

12:44 25.09.2025
Бійці батальйону "Свобода" отримали вантажівку від "Української команди" - Палатний

Бійці батальйону "Свобода" отримали вантажівку від "Української команди" - Палатний

ВАЖЛИВЕ

Комунальні служби опрацьовують антикризові заходи через похолодання: киянам нагадують про рекомендації та міські сервіси на випадок відключень електроенергії

Зсув свідомості: сучасна українська драматургія прямує до репертуарів театрів прифронтових міст

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

ОСТАННЄ

"Інтергал-Буд" на Forbes Development 2026: "Ринок потребує передбачуваних правил"

Покупці Епіцентру зможуть робити оплату одним дотиком через інноваційну технологію Visa

Що?Де?Коли? – знайомтесь з попередньою програмою Agro Ukraine Week

Forbes Development 2026: нова економічна географія України

"Євросолідарність" закликає світ до жорсткої реакції на геноцидні практики Росії

Девелопери та інвестори зберуться в Одесі на Odesa Investment Congress 2026

AI MeDia Conference: реєстрація завершується сьогодні

Голова фонду Армен Саргсян взяв участь у Міжнародному форумі "Архітектура Безпеки" у Києві

VI Український Будівельний Конгрес збере у Києві понад 6 тис. учасників галузі

Традиція благодійних концертів журналістів триває: оголошено восьмий захід

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА