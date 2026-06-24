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В Україні з'явився "Компас інклюзивності": новий цифровий інструмент для роботодавців та працівників

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В Україні з'явився "Компас інклюзивності": новий цифровий інструмент для роботодавців та працівників

BAT Україна спільно з громадською організацією "Точка опори ЮА" представили новий цифровий інструмент для роботодавців і працівників – платформу "Компас інклюзивності".

Проєкт має на меті допомогти перетворювати принципи інклюзивності на конкретні щоденні практики, створювати комфортне робоче середовище та сприяти ефективній взаємодії людей із різним досвідом, потребами й особливостями.

"Інклюзивна культура – це драйвер креативності та продуктивності. Для нас підтримка "Компаса інклюзивності" – інвестиція у формування безбар’єрного бізнес‑середовища в Україні. Ця платформа переводить розмову про рівність з площини теорії у площину щоденних практичних рішень", – зазначає генеральна директорка BAT Україна Оксана Сердюк.

З чого складається "Компас інклюзивності"

Платформа поєднує кілька практичних інструментів, які допомагають оцінити власний рівень інклюзивної взаємодії, отримати нові знання та застосовувати їх у щоденній роботі.

– Інклюзивний IQ – тест для працівників і роботодавців, після проходження якого учасники отримують сертифікат та персональні рекомендації.

– Матеріали для навчання – добірка статей, подкастів і книг про критичне мислення, когнітивні упередження, інклюзивну комунікацію, взаємодію з ветеранами та людьми з інвалідністю, а також створення психологічно безпечного середовища.

– Кейси BAT Україна – реальні приклади впровадження інклюзивних практик у командах і робочих процесах.

Інклюзія як спільна дія

Ініціатива об’єднала експертизу корпоративного сектору та досвід громадської організації у сфері інклюзії та рівних можливостей.

"Ми хотіли прибрати із теми інклюзивності зайву складність і показати, що інклюзивність – це прості щоденні дії та емпатія. Це практичний інструмент змін, створений у партнерстві бізнесу тп громадського сектору", – підкреслює Таня Касьян, виконавча директорка ГО "Точка опори ЮА". 

Онлайн-платформу розроблено з урахуванням базових стандартів доступності. Користувачі можуть налаштовувати контрастність, масштаб тексту та інші параметри інтерфейсу для комфортного користування сайтом.

Платформа вже відкрита для користувачів, тож кожен охочий може пройти тест на рівень інклюзивного IQ та отримати персоналізовані рекомендації.

Теги: #компас_інклюзивності #bat_україна #точка_опори_юа #інклюзивність

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