"Інтергал-Буд" на Forbes Development 2026: "Ринок потребує передбачуваних правил"

11 червня у Києві відбувся форум Forbes Development 2026, який об’єднав девелоперів, архітекторів, інвесторів та представників влади для обговорення нової демографічної карти України, реформ містобудування, конкуренції громад за інвестиції та ролі держави у створенні умов для розвитку територій.

Учасницею дискусійної панелі "Іпотека як держзамовлення: хто насправді визначає попит на житло" стала комерційна директорка компанії "Інтергал-Буд" Олена Рижова.

Під час обговорення Олена Рижова наголосила, що програма "єОселя" залишається одним із ключових драйверів попиту на первинному ринку житла - залежно від девелопера частка угод за програмою може становити від 15% до 40% усіх продажів.

Водночас вона звернула увагу на те, що будь-які зміни умов державної програми впливають на ринок із суттєвим часовим лагом адже девелоперський продукт має тривалий цикл створення: від проєктування нового житлового комплексу до досягнення необхідної будівельної готовності для участі в програмі "єОселя" може пройти майже два роки.

"Фактично від моменту зміни умов кредитування до повної адаптації ринку проходить близько року і дев’яти місяців. Саме тому будь-які зміни мають бути прогнозованими та враховувати специфіку девелоперського циклу", — зазначила Олена Рижова.

Окрему увагу спікерка приділила питанню квартирографії нових проєктів. За її словами, девелопери вже адаптують свої проєкти до нових умов програми, однак існує невідповідність між чинними державними будівельними нормами та вимогами програми "єОселя".

"Сьогодні є обмеження щодо мінімальних площ житлових кімнат, які необхідно враховувати під час проєктування. Через це складно формувати достатню кількість компактних двокімнатних квартир, які відповідали б параметрам програми", — пояснила вона.

Також Олена Рижова відзначила зміни у структурі попиту. Якщо загальна кількість заявок за програмою суттєво не змінилася, то покупці дедалі частіше обирають однокімнатні квартири або компактні євродвійки площею до 50 м2. Це пов’язано як з обмеженнями програми, так і з дефіцитом доступних двокімнатних квартир невеликої площі.

Серед наслідків змін також є унеможливлення купівлі квартир з ремонтом у межах "єОселі". Якщо раніше покупці могли включити вартість ремонту до фінансування та отримати готове до заселення житло, то сьогодні така можливість суттєво обмежена. У результаті частина клієнтів переходить на партнерські банківські програми або обирає довгострокове розтермінування від забудовників.

Говорячи про подальший розвиток програми, Олена Рижова наголосила на важливості розширення її можливостей та впровадження додаткових фінансових інструментів, яких сьогодні очікує ринок:

• розширення механізмів компенсації частини відсоткової ставки банкам для залучення більшої ліквідності до програми;

• розширення участі банків у фінансуванні житла за програмою "єОселя";

• запровадження можливості використання житлових ваучерів як першого внеску при купівлі квартири.

"Сьогодні на ринку є значна кількість клієнтів, які готові купувати житло. Важливо створити для них ефективні інструменти фінансування та забезпечити стабільність правил гри для всіх учасників ринку", — підсумувала Олена Рижова.