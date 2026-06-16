Покупці Епіцентру зможуть робити оплату одним дотиком через інноваційну технологію Visa

Завдяки інтеграції технології Visa Payment Passkey користувачі онлайн-магазину Epicentrk.ua можуть підтверджувати оплату в один дотик, використовуючи власний пристрій, що значно спрощує процес покупки та підвищує рівень безпеки.

Як пояснили в компанії, Visa Payment Passkey - це сучасне рішення для підтвердження онлайн-транзакцій за допомогою біометричних даних користувача (відбиток пальця або розпізнавання обличчя) без використання паролів чи одноразових SMS-кодів, що робить оплату швидшою та зручнішою.

Впровадження технології на Epicentrk.ua було реалізовано у партнерстві з PSP Platon та базується на міжнародних стандартах Fast Identity Online (FIDO). Такий підхід дозволяє забезпечити високий рівень захисту від фішингу та перехоплення даних, оскільки біометричні дані не передаються мережею та залишаються на пристрої користувача.

Після одноразової реєстрації картки користувачі зможуть виконувати покупки без необхідності вводити реквізити картки чи паролі, використовуючи звичні методи розблокування пристрою.

"Ми постійно працюємо над тим, щоб зробити онлайн-покупки в Epicentrk.ua максимально простими, швидкими та безпечними. Сучасний клієнт очікує, що процес оформлення замовлення займатиме лічені секунди, а підтвердження оплати буде інтуїтивним і не вимагатиме зайвих дій. Зручність і безпека платежів безпосередньо впливають на якість клієнтського досвіду та довіру до онлайн-магазину. Тож для нас це не лише впровадження чергового технологічного рішення, а частина системної стратегії розвитку e-commerce-напрямку", - зазначив омніканальний директор Епіцентру Віталій Скрипченко.

"У Visa ми послідовно працюємо над тим, щоб цифрові платежі ставали ще зручнішими та безпечнішими. Запуск Visa Payment Passkey на Epicentrk.ua є ще одним важливим кроком у розвитку безпарольної автентифікації в Україні та вдосконаленні щоденного досвіду онлайн-оплати для споживачів. Завдяки можливості підтверджувати платежі тією ж простою дією, яку користувачі застосовують для розблокування свого пристрою, ми допомагаємо зробити електронну комерцію швидшою, безпечнішою та більш інтуїтивною", - зазначила Тетяна Чорна, віцепрезидентка та регіональна менеджерка Visa в Україні.

"Однією з головних місій PSP Platon є імплементація технологій, які дозволяють проводити надійні та захищені платежі з однієї сторони і забезпечувати зручність, нативність та простоту проведення операції для платника з іншої. Технологія Visa Payment Passkey дозволяє досягти обох цих цілей одночасно, надаючи найвищий рівень секретності та зручний користувацький досвід підтвердження транзакції через застосування біометрії користувача на його мобільному пристрої. Конверсія, захищеність та зручність - все це об'єднується в Visa Payment Passkey", - додала Гела Слюсарчук, CBDO PSP PLATON.

Довідка. Група компаній Епіцентр є однією з найбільших омніканальних ритейл-екосистем України. Онлайн-бізнес групи представлений інтернет-магазином і маркетплейсом Epicentrk.ua, що об'єднує мільйони товарів у різних категоріях та забезпечує покупцям доступ до асортименту як самої мережі, так і тисяч партнерських продавців. Для забезпечення якісного клієнтського досвіду група розвиває власну логістичну інфраструктуру, мережу Центрів видачі замовлень і поштоматів, а також впроваджує сучасні цифрові сервіси та AI-рішення для покупців і партнерів.

Visa (NYSE: V) - світовий лідер індустрії електронних платежів. Щороку Visa обробляє платіжні транзакції між споживачами, бізнесом, фінансовими та урядовими організаціями у понад 200 країнах. Місія компанії - об'єднати світ за допомогою інноваційної, зручної, надійної та безпечної платіжної мережі, аби сприяти процвітанню споживачів, бізнесу та економіки.

PSP PLATON - платіжний провайдер із 14-річною історією, який обробляє понад 7 млн транзакцій щомісяця і обслуговує понад 2500 клієнтів. Компанія є партнером Visa та одним з небагатьох офіційних реселерів Cybersource by Visa — глобального процесингового та антифрод-рішення корпоративного класу, доступ до якого раніше мали переважно великі банки.