Інтерфакс-Україна
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11:18 15.06.2026

AI MeDia Conference: реєстрація завершується сьогодні

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17 червня 2026 року НАМ ​запрошує журналістів, редакторів, продюсерів, digital-команди та всіх, хто працює з медіаконтентом, на AI MeDia Conference — безкоштовну одноденну онлайн-конференцію про практичне використання штучного інтелекту в сучасних медіа.

AI MeDia Conference об’єднає учасників і учасниць, які вже працюють із ШІ або лише намагаються зрозуміти, як не загубитися у новій реальності медіа. Під час конференції говоритимуть про те, як штучний інтелект змінює створення контенту, редакційні процеси, роботу з відео, аудіо, аналітикою та пошуком інформації, і як використовувати ці інструменти вже сьогодні у щоденній роботі.

Протягом дня учасники та учасниці говоритимуть про реальні кейси, практичні інструменти, автоматизацію, етичні питання та нові можливості, які ШІ відкриває для медіа з усього світу.

Організатор події – школа UMES, НАМ. AI MeDia Conference організована завдяки проєкту Ukrainian Media Allies.
Офіційний партнер конференції – радіохолдинг TAVR Media

Доєднуйтеся вже зараз! Реєструйтеся та підписуйтеся на офіційну сторінку AI MeDia Conference у Facebook

Теги: #ai_media_conference

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