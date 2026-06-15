AI MeDia Conference: реєстрація завершується сьогодні

17 червня 2026 року НАМ ​запрошує журналістів, редакторів, продюсерів, digital-команди та всіх, хто працює з медіаконтентом, на AI MeDia Conference — безкоштовну одноденну онлайн-конференцію про практичне використання штучного інтелекту в сучасних медіа.

AI MeDia Conference об’єднає учасників і учасниць, які вже працюють із ШІ або лише намагаються зрозуміти, як не загубитися у новій реальності медіа. Під час конференції говоритимуть про те, як штучний інтелект змінює створення контенту, редакційні процеси, роботу з відео, аудіо, аналітикою та пошуком інформації, і як використовувати ці інструменти вже сьогодні у щоденній роботі.

Протягом дня учасники та учасниці говоритимуть про реальні кейси, практичні інструменти, автоматизацію, етичні питання та нові можливості, які ШІ відкриває для медіа з усього світу.

Організатор події – школа UMES, НАМ. AI MeDia Conference організована завдяки проєкту Ukrainian Media Allies.

Офіційний партнер конференції – радіохолдинг TAVR Media

Доєднуйтеся вже зараз! Реєструйтеся та підписуйтеся на офіційну сторінку AI MeDia Conference у Facebook