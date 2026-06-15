Що?Де?Коли? – знайомтесь з попередньою програмою Agro Ukraine Week

Менше тижня залишилося до початку Міжнародного Аграрного Тижня - AGRO UKRAINE WEEK! Ця унікальна та наймасштабніша подія для української та міжнародної агроспільноти відбудеться 17-19 червня 2026 року в КВЦ «Парковий» (м. Київ).

Чому наймасштабніша?

Тому що протягом трьох днів заплановано 13 конференцій, форумів, самітів.

Тому що виробники презентують свою продукцію, послуги більше ніж на 100 виставочних стендах.

Тому що близько 300 спікерів, експертів з різних агросекторів поділяться своїм досвідом, розкажуть про інновації, нові технології, досягнення.

Тому що більше ніж 2000 учасників кожного дня будуть обговорювати актуальні галузеві виклики та будуть спільно шукати відповіді на важливі запитання.

Чому унікальна?

Тому що вперше на одному майданчику зберуться представники не тільки АПК, але й інших галузей, без яких розвиток українського сектору неможливий – будівництво, енергетика, зберігання, фінансування, IT, маркетинг та інші. Не залишаться без уваги і наші оборонці, завдяки яким ми можемо жити та працювати.

Тому що організатори запропонують не тільки виступи спікерів, а й дискусійні панелі, інтерв’ю, воркшопи.

Тому що учасників і гостей Agro Ukraine Week чекає різноманітна культурна програма – це і відомі колективи, і популярні виконавці, і кінопокази, і навіть полотно Івана Марчука!

Тому що на Agro Ukraine Week українські фермери зможуть разом відсвяткувати День фермера.

Все про агро і для агро! Програма івенту підтверджує цей слоган. Ознайомитися з програмами конференцій, форумів та самітів Agro Ukraine Week можна за посиланням.

Програма попередня, можливі зміни та оновлення. Впевнені, що кожен знайде цікаві та корисні для себе заходи.

Чекаємо вас на AGRO UKRAINE WEEK 17-19 червня 2026 року в КВЦ «Парковий» (м. Київ)!