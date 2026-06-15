"Євросолідарність" закликає світ до жорсткої реакції на геноцидні практики Росії

Фото: Євстратій Зоря

Народні депутати з фракції «Європейська Солідарність» побували на місці чергових злочинів російського режиму, внаслідок яких цієї ночі зазнали руйнувань Києво-Печерська лавра та Мистецький Арсенал. Депутати закликають цивілізований світ до жорсткої реакції на геноцидні практики росії, яка вбиває цивільних, нищить культурні памʼятки та критичну інфраструктуру по всій Україні.

«Це культурний геноцид, це спроба знищити українську ідентичність, спроба стерти нашу історію, нашу культуру. Ми зробимо все для того, аби росія була покарана. І хочемо звернутися сьогодні до Міністерства закордонних справ України із закликом негайно зібрати Радбез ООН. Світ має бачити культурний геноцид, який росія влаштовує проти української нації тоді, коли Лавра робить все для того, щоби «русского духа» тут не було, щоби тут була українська православна церква», – сказала співголова фракції Ірина Геращенко.

Голова комітету з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе переконана: росія не випадково робить це саме напередодні історичного рішення про відкриття першого кластера «Основи».

«Сьогодні у Люксембурзі юридично закріплюється на міжурядовій конференції відкриття першого перемовного кластера для України «Основи». росія не може пережити цю неминучість і незворотність нашого євроінтеграційного процесу, в такий спосіб намагаючись знищити наше сподівання, нашу роботу на наше майбутнє, на наше повернення до родини європейських країн», – вважає Климпуш-Цицнадзе.

«Ми чули, що Міністерство закордонних справ збирається виносити цю трагедію, зокрема, стосовно Успенського собору на порядок денний ЮНЕСКО. Але зараз ми маємо вимагати остаточного видворення російської федерації з тих залишків частин ООН, де вона продовжує правити свій бал. І одна з таких інституцій – ЮНЕСКО», – констатує депутатка.

Климпуш-Цинцадзе також переконана, що ці злочини росії мають стати предметом розгляду міжнародного спецтрибуналу. «Ми будемо також працювати з нашими партнерами, щоб донести, що нам потрібне якомога сильніше посилення ППО для гуманітарного захисту цивільних об’єктів на всій території України. І тут в цьому є і робота влади, і робота парламенту, і робота громадських організацій. Зараз йде майданчик Ради Європейського Союзу, буде цього тижня зустріч Великої Сімки. Вважаю, що ці злочини російської федерацієї мають стати основою для рішень, які наші партнери мали б ухвалити стосовно подальшої підтримки України», – сказала Іванна Климпуш-Цинцадзе.

На думку народного депутата Ростислава Павленка, Україна має зараз обʼєднати всі внутрішні ресурси для єдиної мети – посилення ЗСУ. «Це об’єднання для того, щоб дати Збройним Силам України, всім Силам оборони необхідні ресурси для того, щоб карати агресорів ударами по їхній території, по їхній машині війни, по їхніх підприємствах, де виробляється зброя, яка нищить українські громади, по їхній логістиці, яка забезпечує сили вторгнення, і по всьому, що допомагає їм творити ці геноцидні злочини», – говорить депутат.

«Це також необхідність об’єднатися для того, щоб підтримати громади в якнайшвидшому відновленні нашої пам’яті, наших пам’яток, посилення захисту людей і спроможності притягати агресора до відповідальності і силою зброї, і силою дипломатії, і силою пам’яті», – говорить Павленко.

«Європейська Солідарність» закликає владу зробити все для посилення протиповітряної оборони. Повернути Міністерству оборони кошти на закупівлю зброї, щоб ці 40 мільярдів пішли на закупівлю протиповітряної оборони, на щит для Києва. Друге, «Європейська Солідарність» ініціює, зараз влітку будуть проходити сесії ПАРЄ, ПА ОБСЄ, обов’язкові виступи з цієї теми», – вважає Ірина г Геращенко.

«Ми хочемо показати світові варварство, яке тут зараз відбувається. росія має бути покарана. Сьогодні вся наша команда, я думаю, депутати всіх фракцій, всі міністри, всі українці отримують купу дзвінків від наших західних друзів, партнерів, колег з питанням, як цьому можна завадити. Завадити цьому можна одним способом. Перше, посилення протиповітряної оборони для України. І друге – санкції проти росії. У 21-му пакеті санкцій має бути не тільки заборона на в’їзд до Європейського Союзу всім причетним до так званого «сво», до війни, до геноциду, а їхнім родинам, які мають згадати свою відповідальність за всі злочини, за вбивства, за руйнування пам’яті. І ми віримо, що Бог і добрі люди з Україною», – сказала Ірина Геращенко.

«Дякуємо від нашої команди і Збройним силам України, і рятувальникам, абсолютно героїчним рятувальникам, які 24 на 7 працюють в Києві, Харкові, Одесі для того, аби розбирати завали, рятувати людей і зберегти українську історію, українську ідентичність і українську пам’ять», – говорить співголова фракції.