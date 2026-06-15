Девелопери та інвестори зберуться в Одесі на Odesa Investment Congress 2026

Odesa Investment Congress 2026, присвячений інвестиційному потенціалу України та новій стратегії розвитку територій, відбудеться 10 липня 2026 року в Одесі, повідомили організатори заходу.

Конгрес національного рівня UBC, який проводить медіагрупа DMNTR, уперше відбудеться в Одесі. Генеральним партнером заходу виступить SPATIUM Group.



Odesa Investment Congress збере девелоперів, інвесторів, архітекторів, урбаністів, представників держави, банківського сектору, бізнесу, брокерів, дизайнерів та міжнародної спільноти.

У фокусі конгресу будуть інвестиційні напрями 2027-2030 років, нові регіони для девелопменту, майданчики для інвесторів, ризики та окупність проєктів, збереження спадщини ЮНЕСКО в умовах розвитку сучасного міського середовища, безбар’єрність, ревізія промислових зон, apart-hotels, новий архітектурний код, а також роль медицини, wellness і рекреаційної архітектури в економіці українських міст.

У програмі заходу передбачено роботу чотирьох тематичних залів, панельні дискусії, пресконференцію, презентацію інвестиційних проєктів SPATIUM, гала-вечір, Fashion Show та спеціальну премію імені Василя Кандинського.



Окрема програма для гостей запланована на 9 та 11 липня. Вона включатиме відвідування об’єктів, що будуються, презентації та вечерю.

Серед учасників заходу заявлені представники девелоперського ринку та інвестори з різних регіонів України, зокрема SPATIUM, Zezman, Гефест, Kreator-Bud, KADORR, SAGA, РІЕЛ, Акварелі, Два академіка, Stolitsa Group, Sigma+, Vlasne Misto та інші компанії.

Організатори зазначають, що мета Odesa Investment Congress - показати, як трансформується Україна, куди рухаються інвестиції та які території можуть стати точками зростання найближчих років.

Захід відбудеться 10 липня 2026 року у SPATIUM hotel в Одесі з 08:00 до 21:00.

Долучитися як VIP-гість, спікер або партнер можна за телефоном: 044 461 91 28. Детальна інформація про конгрес доступна на сайті: www.ubc-ua.info/oic.



Організатор заходу - медіагрупа DMNTR. Генеральний партнер - SPATIUM Group.



Інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна» виступає інформаційним партнером заходу.



