Інтерфакс-Україна
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21:59 14.06.2026

Голова фонду Армен Саргсян взяв участь у Міжнародному форумі "Архітектура Безпеки" у Києві

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Київ — Голову благодійного фонду Армена Саргсяна було запрошено до участі в Міжнародному форумі «Архітектура Безпеки», який відбувся у Києві. Захід зібрав представників державних інституцій, міжнародних організацій, дипломатичного корпусу та експертного середовища для обговорення ключових викликів безпеки України та Європи.

Серед головних тем — зміцнення міжнародної підтримки України, розвиток партнерства між громадськими організаціями та нові механізми взаємодії між державним і благодійним секторами. У межах заходу Армен Саргсян провів низку зустрічей, під час яких обговорювалися питання міжнародної співпраці, гуманітарних проєктів та перспектив спільних ініціатив.

«Такі форуми — це не просто обмін візитками. Це простір, де народжуються реальні ідеї. Кожна зустріч — потенційний початок проєкту, який завтра може допомогти конкретним людям. Ми прийшли сюди не як спостерігачі, а як учасники з чітким наміром діяти», — зазначив Армен Саргсян.

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Окрему увагу було приділено ролі громадянського суспільства у безпековому діалозі. «Міжнародні партнери хочуть чути не лише голос держави, а й голос громадськості. Фонди та волонтерські організації знають реальний стан речей на місцях і розуміють, де є прогалини», — підкреслив голова фонду.

Для організації участь у подібних заходах є стратегічно важливою: саме тут формуються нові контакти, які стають основою для майбутніх гуманітарних, соціальних та освітніх проєктів. «Ми прагнемо бути там, де вирішуються важливі питання — і конвертувати кожну зустріч у конкретну дію», — резюмував Армен Саргсян.

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Теги: #архітектура_безпеки #саргсян

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