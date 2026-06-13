Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
15:51 13.06.2026

VI Український Будівельний Конгрес збере у Києві понад 6 тис. учасників галузі

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VI Український Будівельний Конгрес відбудеться 23 червня 2026 року в КВЦ “Парковий” у Києві та збере понад 6 тис. учасників будівельної, девелоперської, архітектурної, урбаністичної та інвестиційної спільноти України.

Як повідомили організатори, захід стане однією з ключових галузевих платформ року, де представники бізнесу, держави, девелоперських компаній, архітектурних бюро, урбаністичних команд та інвесторів обговорять розвиток будівельного ринку, відновлення країни, інвестиційний клімат 2026-2027 років, індустріальні парки, житлову реформу, державні програми та нові підходи до формування українських міст.

До участі в панельних дискусіях запрошені керівники провідних девелоперських і будівельних компаній країни, зокрема засновник та CEO SAGA Development Андрій Вавриш, CEO Avalon Роман Давимука, керівник UDP Андрій Семенов, співвласник Stolitsa Group Іван Молчанов, засновник та CEO холдингу ZEZMAN Борис Голденштейн, Founder та CEO Vlasne Misto Ярослав Корніяченко, засновник та керівник ODA Group Сергій Одарич, засновник та голова ради директорів “Креатор-Буд” Ігор Гуда, CEO та власник SPATIUM Group Олександр Селезньов, CEO SIGMA+ Анна Лаєвська, CEO WELL-BEING CONTECH Марк Кестельбойм.

Питання державної політики на конгресі представлятимуть заступниця міністра розвитку громад та територій України Наталія Козловська, головний архітектор міста Києва Олександр Свистунов та голова правління “Укрфінжитло” Євген Мецгер.
У фокусі обговорення будуть ключові питання розвитку галузі: куди рухається інвестиційний клімат у 2026-2027 роках, яку роль індустріальні парки відіграють у відбудові, як євроколія впливатиме на економіку та логістику, хто формує українські міста сьогодні, а також де в житловій реформі, державних програмах і масштабуванні проєктів зосереджені основні можливості та ризики для ринку.

Серед партнерів та учасників конгресу заявлені Kreator-Bud, SAGA Development, DIM Group, Taryan Group, UDP, Avalon, Intergalbud, Gefest та інші компанії, які працюють на українському ринку будівництва, девелопменту та нерухомості.

Окремою частиною програми стане конкурс “Творець року 2026”, спрямований на відзначення проєктів, що формують нові стандарти в архітектурі, девелопменті, урбаністиці та ландшафтних рішеннях. Подання проєктів на конкурс триватиме до 17 червня, кваліфікаційний відбір відбудеться 19 червня, засідання журі - 22 червня.

VI Український Будівельний Конгрес відбудеться 23 червня 2026 року з 09:00 до 21:00 у КВЦ “Парковий” за адресою: Київ, вул. Паркова дорога, 16А, 3-й поверх.

Детальна інформація про конгрес, участь як VIP-гість, спікер або партнер, а також умови подання проєктів на конкурс доступні на сайті www.ubc-ua.info та за телефоном 044 461 91 28.
Організатор заходу - медіагрупа DMNTR.

Інтерфакс-Україна - інформаційний партнер

Теги: #парковий #vi_український_будівельний_конгрес #dmntr

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