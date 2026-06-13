Інтерфакс-Україна
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09:50 13.06.2026

Традиція благодійних концертів журналістів триває: оголошено восьмий захід

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Засновник та організатор журналістських благодійних концертів, керівник соціальної служби Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України Сергій Нагорянський оголосив про проведення восьмого благодійного концерту, який відбудеться 15 червня на Камерній сцені Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка в Києві.

Нагорянський нагадав, що перший журналістський благодійний концерт відбувся десять років тому – у 2016 році. Тоді журналісти вперше вийшли на сцену, щоб зібрати кошти на медичне обладнання для Центру дитячої кардіології та кардіохірургії. За його словами, завдяки першим концертам вдалося придбати обладнання на суму 2,3 млн грн.

"Під час п’ятого, шостого і сьомого концертів ми зібрали кошти на 41 дрон для Сил оборони України", – зазначив він. У 2020–2022 роках проведення заходів було призупинено через пандемію COVID-19 та перший рік повномасштабної війни.

Восьмий концерт традиційно відкриє народний артист України Павло Зібров. У програмі також заявлені Світлана Леонтьєва, народний артист України Петро Мага, Марина Кінах, Оля Зеленська, Serbin Oleg, Аліна Фурман, Олександр Пилипець, Vita Evtushyna, Dmytro Furdak, Олена Гребенюк, Олег Панюта та Ольга Михалюк-Прядкина.

Цього року організатори повертаються до збору коштів на медичне обладнання для Центру. Вартість квитка-донату залишається незмінною протягом чотирьох років – 250 грн.

До концерту також буде презентовано спеціальний філателістичний випуск, створений художниками Сергієм та Олександром Харуками – авторами дизайну майже 500 українських монет, поштових марок та інших графічних робіт.

Захід відбудеться 15 червня о 17:30 за адресою: Площа Івана Франка, 3, Камерна сцена Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

 

Теги: #концерт #благодійність #журналісти #нагорянський

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