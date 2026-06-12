UKRNAFTA стала ТОП-1 імпортером дизелю у травні 2026 року

За даними профільного видання Enkorr, UKRNAFTA в черговий раз очолила рейтинг імпортерів дизельного пального.

За підсумками травня 2026 року компанія завезла в Україну 75,9 тисяч тонн ресурсу - на 12% більше, ніж у квітні 2026.

«Загалом державна мережа забезпечила 13,4% від усіх поставок дизельного пального в Україну у травні - загальний обсяг складає 564,5 тис тонн, - зазначив голова правління АТ Укрнафта Богдан Кукура. - Незважаючи на турбулентність на світових паливних ринках, UKRNAFTA підтримує населення, бізнес та державні критичні служби, забезпечуючи усіх якісним пальним».

За 5 місяців 2026 року компанія збільшила імпорт дизелю на 124%. Роздільна реалізація за цей час зросла на 97%.

АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує майже 700 АЗК.



Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".



Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.



У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.