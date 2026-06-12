Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
13:22 12.06.2026

Під брендом UKRNAFTA реалізація пального на АЗК «Альянс Холдинг» збільшилася на 118%

2 хв читати

Автозаправні комплекси «Альянс Холдинг», які раніше працювали під брендом Shell, а сьогодні є частиною найбільшої мережі АЗК України UKRNAFTA, продовжують демонструвати впевнене зростання.

За січень-травень 2026 року реалізація пального на цих станціях зросла на 118% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Середні проливи на одну АЗК збільшилися з 2,3 тис. літрів на добу до близько 6 тис. літрів, що свідчить про зростання довіри клієнтів та ефективність інтеграції мережі.

Зростають також продажі супутніх товарів:

• гарячі напої — +16%

• хот-доги — +26%

• омивачі — +73%

• AdBlue — +166%

Менше ніж за рік після придбання всі 118 АЗК були інтегровані в екосистему UKRNAFTA: ребрендовані, приведені до єдиних стандартів обслуговування, підключені до програми лояльності та операційних процесів мережі.

Результатом стало стабільне зростання показників, довіра клієнтів і ще сильніша присутність UKRNAFTA на паливному ринку України.

Компанія продовжує розвивати мережу, сервіс і стандарти, яких очікують мільйони українців.

АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує майже 700 АЗК.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.

У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.

Теги: #ukrnafta #укрнафта

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:51 04.06.2026
Проєкти газопоршневої генерації "Укрнафти" до 60 МВт будуть підтримані з Фінсько-українського інвестфонду – Шмигаль

Проєкти газопоршневої генерації "Укрнафти" до 60 МВт будуть підтримані з Фінсько-українського інвестфонду – Шмигаль

15:21 04.06.2026
UKRNAFTA планує збільшити реалізацію пального на 20% у 2026 році

UKRNAFTA планує збільшити реалізацію пального на 20% у 2026 році

12:09 03.06.2026
"Укрнафта" встановила 112 сучасних систем дозування реагентів на свердловинах

"Укрнафта" встановила 112 сучасних систем дозування реагентів на свердловинах

11:50 03.06.2026
«Укрнафта» встановила 112 сучасних систем дозування реагентів на свердловинах

«Укрнафта» встановила 112 сучасних систем дозування реагентів на свердловинах

22:59 28.05.2026
Польська Orlen розглядає можливість придбання частки в "Укрнафті"

Польська Orlen розглядає можливість придбання частки в "Укрнафті"

09:53 28.05.2026
«Укрнафта» акцентує на захисті виробничої інфраструктури

«Укрнафта» акцентує на захисті виробничої інфраструктури

17:21 27.05.2026
"Укрнафта" у I кв.-2026 зберегла рівень видобутку та збільшила реалізацію світлих нафтопродуктів на 49% – CEO

"Укрнафта" у I кв.-2026 зберегла рівень видобутку та збільшила реалізацію світлих нафтопродуктів на 49% – CEO

09:53 26.05.2026
Зустрічайте ще чотири оновлені АЗК UKRNAFTA

Зустрічайте ще чотири оновлені АЗК UKRNAFTA

11:38 18.05.2026
Вночі росіяни атакували дронами АЗК UKRNAFTA: постраждали двоє співробітниць компанії

Вночі росіяни атакували дронами АЗК UKRNAFTA: постраждали двоє співробітниць компанії

ВАЖЛИВЕ

Комунальні служби опрацьовують антикризові заходи через похолодання: киянам нагадують про рекомендації та міські сервіси на випадок відключень електроенергії

Зсув свідомості: сучасна українська драматургія прямує до репертуарів театрів прифронтових міст

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

ОСТАННЄ

ТОВ «Українська торгова платформа» долучається до системи оцінки ризиків учасників ринку деревини

Що відбувається з українським імпортом. Презентація дослідження 17 червня

Віктор Лещинський: професійні рішення проєктувальників визначають безпеку відбудови

ПУМБ перший в Україні запустив відкритий банкінг для своїх клієнтів

У Києві відбулась ювілейна конференція зі спортивного маркетингу SBC Summit Ukraine 2026

В Міноборони оприлюднили характеристики дрона-перехоплювача з самонаведенням LITAVR

Інвестиція у здоров’я дітей: волонтери БФ "Янгол-Охоронець"  передали станцію водопідготовки спортивній школі Києва

Разом формуємо майбутнє логістики: підсумки XXXIV Всеукраїнського Дня Логіста – 2026

Культура перевірки компаній має стати частиною нової ділової інфраструктури України

Український оптоволоконний FPV-дрон Deadliner Q1 став лідером за кількістю вильотів у своєму класі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА