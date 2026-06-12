Під брендом UKRNAFTA реалізація пального на АЗК «Альянс Холдинг» збільшилася на 118%

Автозаправні комплекси «Альянс Холдинг», які раніше працювали під брендом Shell, а сьогодні є частиною найбільшої мережі АЗК України UKRNAFTA, продовжують демонструвати впевнене зростання.

За січень-травень 2026 року реалізація пального на цих станціях зросла на 118% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Середні проливи на одну АЗК збільшилися з 2,3 тис. літрів на добу до близько 6 тис. літрів, що свідчить про зростання довіри клієнтів та ефективність інтеграції мережі.

Зростають також продажі супутніх товарів:

• гарячі напої — +16%

• хот-доги — +26%

• омивачі — +73%

• AdBlue — +166%

Менше ніж за рік після придбання всі 118 АЗК були інтегровані в екосистему UKRNAFTA: ребрендовані, приведені до єдиних стандартів обслуговування, підключені до програми лояльності та операційних процесів мережі.

Результатом стало стабільне зростання показників, довіра клієнтів і ще сильніша присутність UKRNAFTA на паливному ринку України.

Компанія продовжує розвивати мережу, сервіс і стандарти, яких очікують мільйони українців.

АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує майже 700 АЗК.



Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".



Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.



У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.