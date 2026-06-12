ТОВ «Українська торгова платформа» долучається до системи оцінки ризиків учасників ринку деревини

ТОВ «Український кліринговий дім» продовжує розширювати систему оцінки ризиків учасників ринку необробленої деревини. До системи долучається ТОВ «Українська торгова платформа», де вже наприкінці червня відбудуться перші аукціони із застосуванням ризик-орієнтованого підходу до визначення розміру гарантійних внесків.

Наразі триває завершення технологічної інтеграції ТОВ «Українська торгова платформа» до системи рейтингування. 15 червня 2026 року ТОВ «Український кліринговий дім» планує здійснити перерахунок оцінок ризику учасників клірингу з урахуванням даних, отриманих від УТП. Цього ж дня результати оцінки ризиків учасників торгів будуть передані до електронної торгової системи біржі.

Розширення системи рейтингування контрагентів ринку деревини на нові електронні торгові системи є важливим кроком для підвищення прозорості та надійності. Завершення інтеграції ТОВ «Українська торгова платформа» дозволить враховувати більший обсяг даних під час формування рейтингів учасників та забезпечить більш повну оцінку їхньої ділової репутації. Це сприятиме підвищенню дисципліни виконання договорів і подальшому розвитку прозорих механізмів торгівлі деревиною», - зазначила директорка ТОВ «Український кліринговий дім» Олена Велика.

Також ТОВ «Український кліринговий дім» оновив форму звіту про оцінку ризику. Відтепер звіт міститиме більш деталізовану інформацію та розкриватиме дані щодо договорів та форвардів, які були прийняті до розрахунку оцінки ризику. Починаючи з 15 червня 2026 року оновлені звіти будуть доступні для завантаження в електронних торгових системах товарних бірж, які є учасниками системи оцінки ризиків учасників ринку деревини.

Перші торги із застосуванням системи оцінки ризику контрагента в електронній торговій системі ТОВ «Українська торгова платформа» заплановані на 25 та 26 червня 2026 року. У межах аукціонів з продажу лісоматеріалів та деревини дров'яної заготівлі ресурсу ІІІ кварталу 2026 року розмір гарантійних внесків визначатиметься з урахуванням рейтингу учасників.

Надалі під час регулярних переоцінок учасників ринку відомості з електронної торгової системи ТОВ «Українська торгова платформа» враховуватимуться на постійній основі.

На сьогодні система оцінки ризиків вже функціонує в електронних торгових системах ТОВ «Українська універсальна біржа» та ТОВ «Українська енергетична біржа». Водночас тривають роботи з інтеграції ТОВ «Українська ресурсна біржа» до системи рейтингування.