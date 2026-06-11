Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
16:53 11.06.2026

Що відбувається з українським імпортом. Презентація дослідження 17 червня

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Український імпорт: нова логістика, нові коридори, нові гроші

17 червня о 18:00 у київському UNIT.City (корпус В8) AIN презентує велике дослідження ринку імпорту — подія для тих, хто керує закупівлями, логістикою та фінансами в умовах, коли старі ланцюги постачань більше не працюють.

Про що дослідження

Номінальний імпорт України у 2025 році сягнув $84,8 млрд — рекордний показник. Але структура критично змінилася: бізнес масово інвестує в обладнання та енергетику, географія зсунулася на Азію, а фінансова архітектура переходить від банківських кредитів до швидших інструментів. AIN проаналізував 48 звітів Митної служби, Держстату та Світового банку — і зібрав усе в одному дослідженні.

Програма

17:30–18:00 — Реєстрація

18:00–18:05 — Вступне слово

18:05–18:20 — Виступ із презентацією цифр: Структурні зсуви в імпорті України 2021–2025: що купує та куди інвестує країна.

18:20–18:40 — Кава-брейк & нетворкінг

18:40–19:25 — Трансформація логістики та географії імпорту

19:25–19:40 — Кава-брейк & нетворкінг

19:40–20:25 — Фінансова архітектура імпорту та стратегії виживання бізнесу

20:25–21:00 — Нетворкінг

Запрошені спікери

  • Микола Зелинський — комерційний директор UTEC Logistics
  • Вячеслав Морозов — засновник і головний фахівець митно-брокерської компаніі ТОВ "ВіК-Партнер"
  • Віктор Берестенко — президент Асоціації міжнародних експедиторів України
  • Маріанна Розумна — Global Head of Legal, Done
  • Михайло Левченко — директор з ІТ та аналітики, Центр розвитку інновацій
  • Наталія Артемчук — менеджерка Податкового та Митного комітетів Європейської Бізнес Асоціації

Варто прийти, якщо ви

  • керуєте імпортом, логістикою або ЗЕД у компанії 
  • шукаєте верифіковані дані для планування на 2026–2027 рік
  • хочете почути реальні кейси від практиків, а не теорію
  •  шукаєте альтернативні інструменти фінансування закупівель
  • хочете поставити питання людям, які щодня керують потоками на кордоні

🗓 17 червня (середа), 18:00–21:00 

📍 Київ, UNIT, корпус В8 

Придбати квиток: https://secure.wayforpay.com/payment/sadf54a31ba93 

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