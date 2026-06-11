Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
15:55 11.06.2026

Віктор Лещинський: професійні рішення проєктувальників визначають безпеку відбудови

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Віктор Лещинський: професійні рішення проєктувальників визначають безпеку відбудови

У Харкові відбулася чергова робоча зустріч президента НСПС Віктора Лещинського з представниками проєктних, експертних, будівельних та інженерних організацій регіону. До обговорення долучилися представники Департаменту з благоустрою, відбудови та реконструкції Харківської міської ради, комунального підприємства "Харківський архітектурно-проєктний центр", а також керівники й фахівці провідних проєктних компаній Харківщини.

Учасники обговорили актуальні питання розвитку проєктної галузі, особливості реалізації проєктів відбудови, практику застосування чинного законодавства у сфері будівництва, а також проблемні питання, з якими сьогодні стикаються проєктні організації під час підготовки документації та проходження експертизи.

Відкриваючи зустріч, Віктор Лещинський наголосив на важливості професійної відповідальності та ролі проєктувальників у процесах відновлення країни.

"Харківщина сьогодні є одним із регіонів, де питання якісного проєктування безпосередньо пов'язані з відновленням пошкоджених об'єктів та створенням нової інфраструктури. Від професійних рішень проєктувальників залежить не лише ефективність використання коштів, а й безпека майбутніх об'єктів. Саме тому фахова спільнота має брати активну участь у формуванні правил і стандартів галузі", – зазначив Віктор Лещинський.

Під час зустрічі значну увагу приділили практичним питанням роботи проєктних організацій в умовах відбудови та відновлення інфраструктури. Учасники відзначили важливість постійного професійного діалогу між представниками ринку та профільними об'єднаннями.

"Сьогодні проєктний ринок потребує постійного професійного обміну досвідом. Такі зустрічі дозволяють відкрито обговорювати проблемні питання, з якими стикаються компанії на практиці, та спільно напрацьовувати рішення, важливі для всієї галузі", – зазначив генеральний директор ТОВ "Компанія КВІН" Олександр Жиднін.

Окрему увагу учасники приділили питанням якості проєктної документації та ролі експертизи під час реалізації будівельних проєктів. В умовах масштабної відбудови ці питання набувають особливого значення для всіх учасників ринку.

"Експертиза має бути не формальною процедурою, а ефективним інструментом забезпечення якості та надійності проєктних рішень. Від професійності фахівців на кожному етапі залежить безпечність, довговічність і економічна обґрунтованість майбутніх об'єктів", – зазначив керівник ТОВ "Науково-дослідний експертно-проєктний центр" Андрій Колчанов.

Також предметом обговорення стали сучасні цифрові інструменти, які дедалі активніше використовуються в роботі проєктних компаній. Йшлося про автоматизацію окремих процесів, BIM-технології та можливості застосування штучного інтелекту під час опрацювання технічної інформації.

"Якісне проєктування завжди починається з професійної команди та відповідального ставлення до кожного рішення. Сучасні технології допомагають підвищувати ефективність роботи, але основою успішного проєкту залишаються знання, досвід і практична відповідальність фахівців", – наголосив CEO та ГІП ТОВ "Севенті Файв Інжиніринг" Олександр Горст.

Під час відкритої дискусії учасники також порушили питання розвитку професійного самоврядування, удосконалення галузевих стандартів, взаємодії між учасниками будівельного процесу та підготовки фахівців для проєктної галузі.

За результатами зустрічі учасники визначили низку актуальних питань, які потребують подальшого опрацювання на рівні професійної спільноти, та домовилися продовжити співпрацю в межах діяльності НСПС.

Теги: #нспс #лещинський #харків #національна_спілка_проєктної_справи #проєкти #відбудова

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