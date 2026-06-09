Інтерфакс-Україна
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14:40 09.06.2026

В Міноборони оприлюднили характеристики дрона-перехоплювача з самонаведенням LITAVR

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В Міноборони оприлюднили характеристики дрона-перехоплювача з самонаведенням LITAVR

Розроблені українськими виробниками дрони-перехоплювачі з системою самонаведення реалізують стратегічне завдання України – зберігати лідерство у війні інновацій. Про це повідомили в Міністерстві оборони і розповіли про дрон-перехоплювач LITAVR від компанії F-Drones.
"Українська компанія F-Drones розробила БпЛА-перехоплювач LITAVR - безпілотник з автоматичним донаведенням на ціль, дистанційним керуванням та мінімальною залежністю від іноземних комплектуючих. Ключова особливість "Литавра" – система автоматичного донаведення на ціль (Last Mile або Pixel Lock). Вона ідентифікує ціль і самостійно виводить дрон на атаку: під час кінцевого наближення пілот контролює лише швидкість, решту процесу виконує автоматика. Саме такі розробки реалізують стратегічне завдання – випереджати ворога у кожному технологічному циклі та зберігати лідерство у війні інновацій", - йдеться у повідомленні Міноборони.

LITAVR – це дрон-перехоплювач, призначений для знищення повітряних цілей та роботи по наземних об'єктах. Компанія F-Drones самостійно розробляє програмне забезпечення, електроніку та власні двигуни, регулятори і польотні контролери, послідовно скорочуючи залежність від китайських комплектуючих, зазначили в МОУ.

Як повідомляється, розробка антидрона розпочалася восени 2024 року. Влітку 2025-го дрон був успішно випробуваний та кодифікований. А з осені розпочалося серійне виробництво та постачання виробу до війська.

Характеристики дрона-перехоплювача з системою автоматичного донаведення LITAVR:

▪️Заявлена максимальна швидкість – 350 км/год.
▪️Робочий радіус дії - 40 км, максимальна зафіксована дистанція - понад 80 км.
▪️Максимальна висота польоту – 9000 м.
▪️Система автоматичного донаведення Last Mile або Pixel Lock.
▪️Власна "non-GPS" навігація.
▪️Денна та тепловізійна камери з можливістю переключення.
▪️Інтеграція з різними радарними системами через власний програмний комплекс LARAG.
▪️Бойова частина розміщена в носовій частині дрона і постачається у двох варіантах: порожній контейнер, який підрозділ споряджає вибухівкою самостійно на місці, або готова бойова частина з кодом НАТО у складі виробу.
▪️Модуль дистанційного керування. Оператор може керувати дроном за сотні чи навіть тисячі кілометрів від точки перехоплення. Якщо ціль не виявлено, пілот переводить плату ініціації в безпечний режим і повертає "Литавр" на базу.
▪️Корпус виготовлений методом лиття пластику у форми. Така технологія забезпечує вищу міцність конструкції та стабільніші характеристики в серійному виробництві.

Наразі безпілотник доступний у закритому каталозі платформи Brave1 (BraveMarket), де підрозділи можуть оформити запит, повідомляють в Міноборони.

Також зазначається, що компанія-виробник безкоштовно оновлює всі раніше поставлені безпілотники першого покоління до версії з системою автонаведення – апаратно та програмно.
Як відомо, вчора міністр оборони України Михайло Федоров розповів про масштабування дронів-перехоплювачів нового покоління, які здатні збивати "шахеди" автономно. "Продовжуємо системно посилювати захист неба. Масштабуємо рішення, які вже довели ефективність у бойових умовах", - наголосив міністр.

Теги: #дрон #litavr #f_drones

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