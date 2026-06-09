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14:32 09.06.2026

Інвестиція у здоров’я дітей: волонтери БФ "Янгол-Охоронець"  передали станцію водопідготовки спортивній школі Києва

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Інвестиція у здоров’я дітей: волонтери БФ "Янгол-Охоронець"  передали станцію водопідготовки спортивній школі Києва
Фото: БФ "Янгол-Охоронець"

Благодійний фонд "Янгол-Охоронець"  передав дитячо-юнацькій спортивній школі "Київ спортивний" сучасну станцію водопідготовки WAW WATER, яка забезпечить вихованців закладу якісною питною водою. Це вже 3 така станція, передана дитячім закладам, повідомив голова наглядової ради Фонду Вілен Фаталов.

Станцію було надано Науково-дослідним центром Бориса Вихованця  виробником систем водопідготовки WAW WATER. У церемонії передачі взяли участь голова наглядової ради БФ "Янгол-Охоронець" Вілен Фаталов, амбасадор фонду, актор і телеведучий Євген Кошовий, голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації  Георгій Зантарія, директор фонду Леонід Дембіцький та засновник Науково-дослідного центру Борис Вихованець.

"Турбота про здоров’я дітей - це інвестиція у майбутнє нашої держави. Ми переконані, що створення безпечних та комфортних умов для навчання, занять спортом і розвитку молоді має бути одним із пріоритетів суспільства. Саме тому фонд послідовно підтримує проєкти, спрямовані на покращення якості життя дітей", – зазначив голова наглядової ради БФ "Янгол-Охоронець" Вілен Фаталов.

Своєю чергою амбасадор фонду Євген Кошовий наголосив на важливості підтримки підростаючого покоління. "Наші діти – це майбутнє України. Вони навчатимуться, працюватимуть, відбудовуватимуть країну та прославлятимуть її своїми досягненнями. Тому сьогодні надзвичайно важливо створювати для них найкращі умови для розвитку та здорового життя", - сказав він.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації Георгій Зантарія підкреслив значення таких ініціатив для розвитку спорту. "Розвиток дитячого спорту нерозривно пов’язаний із формуванням здорової нації. Кожен крок, спрямований на покращення умов для тренувань і повсякденного життя юних спортсменів, є внеском у майбутні успіхи України та зміцнення здоров’я наших громадян", - зазначив Зантарія.

За словами Бориса Вихованця, система WAW WATER являє собою компактну станцію водопідготовки з багаторівневою системою очищення, насичення та структурування води. Установка передбачає десять послідовних етапів фільтрації, очищує воду від механічних, органічних та інших домішок , в т.ч. дозволяє позбутися організму шкідливих вільних радикалів, зокрема, гідроксил радикалів. Система розроблена та виготовляється в Україні на основі багаторічних досліджень властивостей води. Головне, що в результаті діти будуть мати можливість пити воду без радіонуклідів та радіоактивних ізотопів (доведено ефективність очищення води у 80-100 разів), і більше того, така вода допоможе дітям швидко відновлюватись після тренувань.

У фонді нагадали, що це не перший подібний благодійний проєкт. Раніше за сприяння БФ "Янгол-Охоронець" аналогічні станції водопідготовки були передані Тетерівському психоневрологічному інтернату та Новоборівському дитячому будинку-інтернату.

Благодійний фонд "Янгол-Охоронець" реалізує гуманітарні та соціальні ініціативи, спрямовані на підтримку дітей, закладів соціальної сфери та вразливих категорій населення, залучаючи до співпраці бізнес, громадськість і державні установи. Окрему подяку Фонд висловлює  волонтерам  Дмитру Безпалому та Олегу Тітову за багаторічну співпрацю та підтримку.

 

Теги: #спорт #бф_янгол_охоронець #вілен_фаталов #київ_спортивний

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