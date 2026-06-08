Разом формуємо майбутнє логістики: підсумки XXXIV Всеукраїнського Дня Логіста – 2026

28-29 травня 2026 року в Києві у виставковому центрі «АККО Інтернешнл» (просп. Берестейський, 40-Б) відбувся XXXIV Всеукраїнський День Логіста - головна щорічна подія для фахівців у сфері логістики, транспорту та управління ланцюгами постачання. Захід традиційно об'єднав офлайн та онлайн формати та зібрав понад 1 500 учасників, 30+ спікерів і 100+ виставкових стендів.

Організатором конференції виступила B2B медіа-група TradeMasterGroup - лідер у сфері організації профільних бізнес-подій для логістичного, FMCG, ритейл- та HoReCa-ринків України.

Партнери.

Генеральний Партнер UAWAY

SKLAD SERVICE Інтегратор комплексних рішень для складської логістики

Експерт з логістичних рішень Пульс Лоджистик

Твій надійний Партнер із автоматизації складу KAPELOU

Девелопер МЕРЕЖІ ЛОГІСТИЧНИХ ПАРКІВ НОВОГО ПОКОЛІННЯ WINHUB

Партнер з впровадження e-ТТН - Linkos Group

ІТ Партнер – ABM Cloud

Логістичний оператор №1 в Україні - Global Ocean Link

4PL Логістичний Партнер- Fair Logics

Партнер з автоматизації сортувальних і складських процесів - Ukrainian Intelligent Systems (UIS)

Технологічний партнер з автоматизації логістики - Konsort

СКЛАД ПЛЮС - Партнер з комплексного оснащення складів і логістичних комплексів

Кавовий Партнер BAKERY FOOD INVESTMENT

Партнер з міжнародної логістики - TURBOAVIA

Партнер з AI-автоматизації логістики — Cargofy

Партнер ЕПАЛ Україна

Партнер з виготовлення кузовів-фургонів Інтеркарготрак

Впродовж обох днів конференцію вів Дмитро Линник, експерт з логістики з більш ніж 20-річним досвідом роботи у великих українських агрокомпаніях у сфері транспортної та складської логістики, ЗЕД-операцій та оптимізації логістичних процесів.

День перший, 28 травня: технології, автоматизація, операційна стійкість

Ярослав Куліковський, старший аналітик Pro-Consulting, відкрив конференційну програму аналітичним оглядом ринку логістики України. Він представив актуальні дані щодо обсягів і динаміки вантажних перевезень, ключових тенденцій галузі та показників зовнішньої торгівлі. Pro-Consulting - українська консалтингова компанія, лідер у сфері аналітики та маркетингових досліджень ринків.

Володимир Голубош, заступник Голови Державної служби України з безпеки на транспорті, розповів про те, як цифровізація змінює систему державного контролю та взаємодію Укртрансбезпеки з логістичним бізнесом. Спікер детально охарактеризував ключові цифрові рішення служби - ЄКІС, систему електронних перевірок «єІнспектор», «СмартВаги» та «СмартТахо». Окремо він зупинився на цифровізації дозвільних процедур і розвитку онлайн-сервісів для перевізників.

Ольга Снігур, керівник комерційного відділу компанії UAWAY, презентувала екосистему послуг для бізнесу, який працює з Китаєм. UAWAY - міжнародна логістична компанія з 7+ роками присутності на китайському ринку, командою понад 100 фахівців та власним хабом площею 10 000 м². Ольга розповіла про повний цикл роботи - від аудиту фабрик і контролю якості до консолідації, митного оформлення та організації бізнес-турів на Кантонську виставку.

Ярослав Горбушко, директор департаменту ринків капіталу EXPANDIA - представника CBRE в Україні та Молдові, - представив детальний огляд ринку складської та логістичної нерухомості Києва станом на перший квартал 2026 року. Спікер проаналізував вплив повномасштабного вторгнення на сегмент і визначив тренди, що домінуватимуть у розвитку галузі впродовж 2026 року.

Андрій Філобоков, керівник департаменту будівництва компанії SKLAD SERVICE, розповів про технологію швидкого будівництва складських об'єктів як конкурентну перевагу для бізнесу. SKLAD SERVICE - інтегратор комплексних рішень для складської та промислової логістики, з 2005 року реалізував понад 25 000 проєктів в Україні.

Вячеслав Кужель, керівник відділу з безпеки руху Fozzy Group Логістика (ТОВ «СІЛЬПО-ФУД»), та Дмитро Дудар, менеджер відділу з безпеки руху тієї ж компанії, виступили з практичним кейсом про управління ризиками ДТП у логістиці. Вони пояснили, яку реальну ціну для ланцюга постачання мають збої через дорожньо-транспортні пригоди, та показали, як системний підхід до транспортної безпеки дозволяє зменшити операційні втрати і підвищити передбачуваність доставки. Fozzy Group Логістика забезпечує повний цикл постачання для понад 500 магазинів мережі, включно з понад 300 супермаркетами «Сільпо».

Олександр Ширяєв, CEO ABM Rinkai TMS, поділився чотирма конкретними способами скорочення витрат на пальне без зупинки бізнесу. Спікер, що має 12 років досвіду в оптимізації доставки «останньої» милі та брав участь у впровадженні понад 100 проєктів по всьому світу, показав реальні цифри динамічної маршрутизації та порівняв сценарії аутсорсу, опту, аудиту і TMS з точки зору термінів окупності.

Микола Чайка, керівник департаменту логістики ТОВ «САНТЕ-АЛКО», запропонував новий погляд на роль складу в операційній моделі компанії - не як центру витрат, а як центру прибутку. САНТЕ-АЛКО - імпортер та ексклюзивний дистриб'ютор всесвітньо відомих алкогольних брендів з власною мережею преміальних магазинів. Спікер розповів, як переосмислення функції складу впливає на фінансовий результат і конкурентоспроможність бізнесу.

Ігор Полікарпов, директор департаменту логістики МПП «Фірма ЕРІДОН», розкрив тему логістики в умовах нестабільності - як компанія поєднує автоматизацію з реальними операційними рішеннями. Ігор має понад 15 років досвіду в логістиці, з яких останні 8 - на рівні топменеджменту. ЕРІДОН - один із провідних агропромислових гравців України.

Вікторія Наумчева, засновниця компанії Fair Logics, виступила з темою мультимодальних перевезень - інсайти, прогнози та практичні поради. Fair Logics - експерт у сфері міжнародної логістики, що здійснює доставку експортних та імпортних вантажів автомобільним, залізничним і морським транспортом. Засновниця поділилася власним баченням розвитку мультимодальних рішень в умовах поточних обмежень.

Андрій Ковальов, заступник генерального директора з постачання ПрАТ А/Т Тютюнова Компанія «В.А.Т. - ПРИЛУКИ», виступив із доповіддю «Supply Chain без героїзму». Досвідчений керівник ланцюга постачання з понад 15 роками практики у FMCG, 3PL та промисловому секторі розповів, чому «героїзм» є системною проблемою, і яку роль у побудові стабільного Supply Chain відіграє підхід IWS - від трансформації процесів до формування нової ролі людей в операціях.

Костянтин Біжик, Business Development Manager UIS (Ukrainian Intelligent Systems), представив кейс впровадження WMS-системи для компанії Viatec. Він показав, як комплексне рішення від UIS - поєднання власного програмного забезпечення, обладнання та інженерної експертизи - підвищує ефективність складських операцій і дозволяє бізнесу масштабуватися.

Павло Заброварний, директор транспортної логістики групи компаній «Левітрейд», розкрив тему власного автопарку як інструменту стійкості бізнесу. Він поділився реальним досвідом управління міжрегіональною та міжнародною логістикою: від мажистральних до малотоннажних автомобілів, від власного імпорту рефрижераторним транспортом до складського управління у хабах Львова та Києва та доставки кінцевому клієнту.

Стах Возняк, CEO Cargofy, підняв одне з найгостріших питань галузі: чи замінить штучний інтелект логістів? У своєму виступі він розглянув реальні можливості та обмеження AI у щоденній логістичній практиці та запропонував власне бачення того, яку роль людина збереже в автоматизованих системах.

Руслан Бортник, директор з логістики та клієнтського сервісу ПрАТ «Карлсберг Україна», розповів про цифровізацію прогнозування попиту та спільне планування з клієнтами як два ключові драйвери точності та ефективності. Carlsberg Ukraine - один із провідних виробників пива, сидру та безалкогольних напоїв в Україні, частина міжнародної групи Carlsberg. Спікер пояснив, чому класичне прогнозування вже не працює, і яку синергію дає поєднання цифровізації з партнерськими підходами до планування.

Logistics Case Show «Логістика без сценарію»

Перший день завершився інтерактивним шоу Logistics Case Show «Логістика без сценарію» - форматом живого обговорення реальних операційних кейсів, де топові експерти галузі опинялися в «гарячому кріслі» без заготовок і завчасних підготовок. Учасниками шоу стали:

Ірина Бєлкіна , керівник ПП «ТЛС»

, керівник ПП «ТЛС» Володимир Дудін , керівник департаменту планування та організації автоперевезень ТОВ «Ковальська Бетон»

, керівник департаменту планування та організації автоперевезень ТОВ «Ковальська Бетон» Наталя Пуляженкова , директор з логістики та закупівель ТОВ «Алколайн»

, директор з логістики та закупівель ТОВ «Алколайн» Максим Скрипник , Head of Supply Chain & FSD METRO Ukraine

, Head of Supply Chain & FSD METRO Ukraine Вікторія Кобзар , керівниця відділу логістики та роботи з клієнтами ПрАТ «Монделіс Україна»

, керівниця відділу логістики та роботи з клієнтами ПрАТ «Монделіс Україна» Микола Вишняков , Chief Supply Chain Officer ROZETKA UA

, Chief Supply Chain Officer ROZETKA UA Рената Вільчінскайте , керівник транспортно-логістичного відділу ТОВ «Інтерстарч Україна»

, керівник транспортно-логістичного відділу ТОВ «Інтерстарч Україна» Руслан Мурадосілов, Head of Demand & Supply Planning COMFY

День другий, 29 травня: люди, партнерства, стратегія

Анастасія Бардакова, керівниця групи по роботі з великим корпоративним бізнесом robota.ua, відкрила другий день аналітичним оглядом ринку праці в Україні. Вона розкрила загальні тренди зайнятості та детально зупинилася на кадровій ситуації в логістичній галузі - дефіциті фахівців, змінах у вимогах роботодавців і поведінці кандидатів.

Володимир Новіков, CPO Medoc ТТН, та Назарій Ліщота, економіст ТзОВ «Радехівський цукор», спільно представили кейс масштабування електронного документообігу на логістику. Вони показали, як впровадження е-ТТН прибирає хаос у перевезеннях на практиці - на прикладі реального виробничого підприємства. Linkos Group, яка стоїть за продуктом Medoc, вже понад 20 років розробляє цифрові рішення для бізнесу в Україні.

Тетяна Пашкіна, HR-експерт з більш ніж 25-річним практичним досвідом у сфері управління персоналом, зокрема в автоматизації складської логістики, поставила перед аудиторією ключове питання: персонал у логістиці - ресурс, капітал чи проблема? Тетяна є авторкою понад 1 500 публікацій, колумністкою NV Бізнес, Forbes та інших медіа, а також авторкою книги «48 повчальних історій про HR». У своєму виступі вона спиралася на понад 10-річний досвід у HR-маркетингу та аналітиці ринку праці.

Дмитро Пасенков, CEO DP Development & Property, представив ґрунтовний аналіз розвитку ринку складської логістики 2026 року. Спікер з понад 16-річним досвідом у комерційній нерухомості, який за свою кар'єру супроводив здачу в оренду та продаж понад 800 000 м² об'єктів, розглянув ключові показники ринку у Київському регіоні, заплановані об'єкти, ключові угоди, а також тенденції розвитку складської логістики в європейських країнах та інноваційні проєкти майбутнього.

Сергій Драч, керівник проектів ТОВ «Вінхаб Логістикс Холдинг», поглянув на ринок складської нерухомості очима девелопера. WINHUB - мережа логістичних парків нового покоління: у 2026 році стартує будівництво двох логістичних парків на лівому та правому березі Києва. Спікер окреслив новий цикл складського ринку та розкрив підходи компанії до розвитку сучасних логістичних об'єктів.

Валерій Губарєв, директор компанії «Незалежна Митна Агенція», консультант з митних питань і митної справи, експерт Громадської Ради при Державній митній службі України та Громадської Ради за митним напрямком при Міністерстві фінансів України, - розглянув практичні питання реалізації положень Митного кодексу щодо надання авторизацій, митних спрощень та переваг для бізнесу. Валерій Губарєв є відзначеним Всесвітньою Митною Організацією (WCO) фахівцем.

Сергій Деркач, заступник Міністра розвитку громад та територій України, виступив з темою трансформації міжнародних автомобільних перевезень та окреслив ключові зміни, які вже відбуваються і які варто знати кожному гравцю ринку. Його виступ торкнувся регуляторного контексту, адаптації бізнесу до нових вимог та перспектив розвитку галузі на державному рівні.

Євген Кулик, керівник напрямку комплексних рішень KAPELOU, запропонував нестандартний погляд на підвищення ефективності складу: не завжди першим кроком має бути робот. Він презентував, як ролкейджі K.Hartwall дозволяють суттєво покращити складські операції без складної й дорогої автоматизації - з реальними прикладами та розрахунками.

Юрій Зауличний, керівник з логістики компанії «Молокія», виступив на тему колаборацій у логістиці як інструменту ефективності ланцюгів постачання. Він поставив під сумнів звичне конкурентне мислення і запропонував переосмислити порожні пробіги, недовантажені ресурси та простої - як потенціал для партнерства. Молокія - один із топ-5 лідерів молочного ринку України, заснований ще у 1957 році та сьогодні об'єднує понад 1 300 працівників.

Артем Рибальченко, International Logistic Manager ТМ «ВіЯр», розкрив тему Last Mile без втрати маржі - як поєднати швидкість, сервіс і рентабельність. На прикладі компанії, що активно розвиває логістичну інфраструктуру для меблевого виробництва, він показав, як сегментація доставки та LCL/LTL-підходи дозволяють керувати маржинальністю в умовах конфлікту між швидкістю та вартістю.

Олена Цимбалиста, директорка з логістики мережі мультимаркетів «Аврора», поділилася досвідом підтримання операційної ефективності бізнесу в умовах постійної невизначеності. Вона розповіла про конкретні рішення, що дають реальну конкурентну перевагу вже сьогодні, та провела аудиторію крізь шлях «Аврори» - від розвитку власного автопарку до цифровізації логістичних процесів.

Іван Каришев, керівник напряму мультимодальних перевезень фасованої продукції KERNEL, розглянув особливості мультимодальних перевезень в сучасних умовах з позиції вантажовласника. Він прослідкував еволюцію маршрутів з початку повномасштабного вторгнення, розповів про важливість диверсифікації ризиків і сталого вантажопотоку та окреслив перспективи подальшого розвитку.

Марина Клименок, директорка з логістики ТОВ «Бейкері Фуд Інвестмент», виступила з темою трикутника стійкості логістики: розумні запаси, реальна автоматизація та холодний ланцюг. Компанія понад 20 років постачає хлібобулочні та заморожені напівфабрикати. Марина детально розповіла про управління запасами в умовах «ідеального шторму», практичне використання WMS як інструменту планування та специфіку контролю холодового ланцюга у виробництві.

Катерина Артюх, міжнародний експерт зі стратегічної логістики та ланцюгів постачання, завершила конференційну програму виступом «Logistics 2040: як AI змінює правила гри - і чому проблема не в технологіях, а в готовності людей». Катерина спеціалізується на глобальних логістичних операціях, холодовому ланцюзі та логістиці клінічних досліджень, має практичний досвід роботи в Європі, Великій Британії, Північній і Південній Америці, на Близькому Сході, в Африці та Азії. Вона наголосила: конкурентною перевагою майбутнього є не швидкість, а точність рішень, і ключовий виклик цифрової трансформації - готовність самих людей змінювати підходи.

Майстер-класи

Паралельно з конференційними сесіями в обидва дні тривала практична зона майстер-класів.

28 травня Валерій Глубоченко, ТОП-тренер з продажів B2B та B2C, багаторазовий переможець «Битви Кращих Тренерів України B2BMaster», провів майстер-клас «Як утримати існуючих клієнтів та розвивати співпрацю з ними?» - з підходами до розробки стратегії, проведення річних переговорів та підтримки довгострокових відносин.

Тетяна Ільєнко, єдиний в Україні Executive Coach MCC ICF із міжнародною сертифікацією Success MindsetMaps Coach, що входить до 4% коучів світу найвищого рівня майстерності від International Coaching Federation, провела майстер-клас «Коучинг як інструмент керівника для реалізації проєктів в компанії». Формат поєднав мінімум теорії з максимумом прикладних рішень для щоденного управління.

Ярослав Степченков, практик і консультант у сфері логістики та операційного менеджменту, проектний менеджер IPMA (D), 28 травня провів майстер-клас «Контракт без прихованих витрат: 7 умов, які зберігають маржу в логістиці та закупівлях» - про те, де в договорах ховаються додаткові витрати і як їх усунути.

29 травня Валерій Глубоченко провів майстер-клас «Як підняти продавця до рівня найліпшого на ринку логістичних послуг?» - про компетенції топ-продавця та сучасні вимоги до навчання відділу продажів. Ярослав Степченков у другому майстер-класі розкрив тему «Як перестати вибирати постачальника лише за ціною» - про оцінку постачальника через повний економічний ефект і нефінансові критерії, що реально впливають на результат.

Виставкова зона

Виставкова зона зібрала понад 70 учасників - провідних гравців ринку логістичних рішень, транспорту, складського обладнання, IT-систем та страхових послуг. Серед учасників: UIS, НАВІС ГРУП, FTP, Арсенал Страхування, Бей-Транс, IT Planet Group, Sovtes, KONSORT, UAWAY, Gutsaga Technologies, Полімерцентр, Севенпорт, Medoc ТТН, Global Ocean Link, Склад Плюс, TURBOAVIA, PLS Logistics, EURO LOGISTICS TERMINAL, PREVISIO WMS, Fair Logics, Green Team, ABM Cloud, WINHUB, ІнтерКаргоТрак, HIGHWAY, KAPELOU, Вчасно та інші.

Упродовж двох днів виставки відбулося 4 прямі ефіри - стримінги між конференційними сесіями з інтерв'ю зі спікерами та оглядами виставкової зони.

Посилання на запис трансляції.

Hiring Zone

Вперше у рамках Дня Логіста було організовано Hiring Zone - зону кар'єри та рекрутингу, де логістичні компанії проводили співбесіди безпосередньо на стендах. Зона працювала 28 травня з 14:30 до 18:00 та 29 травня з 13:30 до 17:00. Формат викликав значний інтерес - до нього долучилися як компанії з відкритими вакансіями, так і фахівці, що розглядають нові можливості в логістичній галузі.

Онлайн-трансляція

Конференційна програма транслювалася онлайн, що дозволило фахівцям з усіх регіонів України та з-за кордону долучитися до події без необхідності бути фізично присутніми. Онлайн-формат забезпечив доступ до виступів у прямому ефірі та можливість переглянути матеріали заходу.

XXXIV Всеукраїнський День Логіста - 2026 підтвердив статус головної галузевої події країни. В умовах щоденних викликів, з якими стикаються логістичні компанії України, захід став майданчиком для обміну практичним досвідом, пошуку партнерів і рішень, що допомагають бізнесу зберігати стійкість та розвиватися 0 навіть у найскладніших обставинах.

Наступна подія TradeMasterGroup відбудеться 10-11 вересня 2026 року - реєстрація вже відкрита