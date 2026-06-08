Інтерфакс-Україна
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15:39 08.06.2026

Культура перевірки компаній має стати частиною нової ділової інфраструктури України

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Культура перевірки компаній має стати частиною нової ділової інфраструктури України

Українському бізнесу в умовах війни, відновлення економіки та інтеграції до європейських ринків необхідно формувати нову культуру перевірки компаній. Йдеться про перехід від роботи «за рекомендацією» або після мінімальної юридичної перевірки до системного аналізу контрагентів, партнерів, постачальників і клієнтів.

Одним із інструментів такої культури є міжнародні бізнес-дані Dun & Bradstreet, доступ до яких в Україні забезпечує D&B-Інтерфакс-Україна. Вони можуть використовуватися для ідентифікації бізнесу, перевірки контрагентів, оцінки комерційних і кредитних ризиків, комплаєнсу та роботи з глобальними ланцюгами постачання.

«Україна поступово переходить до нової якості ділового середовища. Для цього потрібні не лише реформи, інвестиції та цифровізація, а й щоденна культура перевірки бізнесу. Довіра в сучасній економіці має спиратися не тільки на особисті контакти, а й на дані, прозорість і можливість незалежної верифікації», - зазначив директор із розвитку та маркетингу «Інтерфакс-Україна», керівник бізнес-підрозділу D&B-Інтерфакс-Україна, кандидат економічних наук Максим Уракін.

За його словами, це особливо важливо для України у процесі відновлення, залучення іноземних інвесторів і розширення присутності українських компаній на зовнішніх ринках. Чим зрозумілішими є компанії для міжнародних партнерів, тим простіше їм входити у нові контракти, ланцюги постачання та інвестиційні проєкти.

D&B-Інтерфакс-Україна може бути корисною як великому бізнесу, так і МСБ, фінансовим компаніям, експортерам, імпортерам, інвесторам, консультантам і організаціям, які працюють із закупівлями або міжнародними проєктами.

Культура перевірки компаній дозволяє знизити ризик шахрайства, неплатежів, роботи з фіктивними структурами або контрагентами з непрозорою історією. Водночас вона підтримує добросовісний бізнес, який готовий бути відкритим для партнерів і підтверджувати свою ділову репутацію.

Для українського ринку це також питання довгострокової конкурентоспроможності. Бізнес, який працює прозоро і може бути перевірений, має кращі шанси залучати фінансування, виходити на міжнародні платформи, брати участь у тендерах і працювати з великими корпоративними клієнтами.

Dun & Bradstreet - американська компанія у сфері бізнес-даних, аналітики, комерційної інформації та управління ризиками, заснована у 1841 році. Компанія надає міжнародні інструменти для ідентифікації бізнесу, перевірки контрагентів, оцінки кредитних і комерційних ризиків, комплаєнсу та роботи з глобальними ланцюгами постачання. D&B веде глобальну базу бізнес-даних і працює з компаніями, фінансовими інститутами, державними структурами та міжнародними організаціями.

«Інтерфакс-Україна» - незалежне українське інформаційне агентство, яке працює на українському ринку політичної та економічної інформації з 1992 року і має репутацію авторитетного та компетентного постачальника оперативної й об’єктивної інформації. Редакція, головний офіс агентства, розташована в Києві. 

Теги: #dun_bradstreet #уракін

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