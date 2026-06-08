Інтерфакс-Україна
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14:00 08.06.2026

Український оптоволоконний FPV-дрон Deadliner Q1 став лідером за кількістю вильотів у своєму класі

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Український оптоволоконний FPV-дрон Deadliner Q1 став лідером за кількістю вильотів у своєму класі

КИЇВ. Червень 2026 року. Український виробник безпілотних систем вперше публічно представив оптоволоконний FPV-дрон Deadliner Q1 та результати його бойового застосування. За даними Сил безпілотних систем України, Deadliner Q1 посів перше місце за кількістю вильотів серед оптоволоконних FPV-дронів свого класу. Водночас за загальним звітом Збройних сил України за травень 2026 року система увійшла до трійки найефективніших засобів ураження у своєму сегменті.  

Як повідомив виробник, Deadliner Q1 є десятидюймовим FPV-дроном на оптоволоконному керуванні з корисним навантаженням до 2 кг, дальністю застосування до 20 км та швидкістю до 110 км/год.

У компанії зазначають, що виробництво дрона побудоване за моделлю повного циклу, що дозволило забезпечити конкурентну вартість та можливість швидкого масштабування випуску продукції.

За словами представників виробника, система доступна для закупівлі через державні платформи Brave1 Market та DOT-Chain Defence.

Теги: #deadliner_q1 #fpv_дрон

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