Сергій Приходько з авіакомпанії "Українські вертольоти" отримав посмертно найвищу нагороду миротворчої діяльності ООН

У п'ятницю, 5 червня у Нью-Йорку в штаб-квартирі ООН відбулись урочисті заходи з нагоди Міжнародного дня миротворців ООН. На події Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерреш нагородив посмертно бортпровідника-рятувальника Сергія Приходька з авіакомпанії «Українські вертольоти» Медаллю капітана Мбає Діаня за виняткову мужність. Цією медаллю вперше в історії відзначили цивільного.

«Ніхто не повинен гинути, служачи справі миру. Напади на миротворців є грубими порушеннями міжнародного гуманітарного права, і держави-члени повинні виконувати свої зобов’язання щодо забезпечення безпеки та захисту персоналу ООН за будь-яких обставин», — зазначив на церемонії Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

Нагороду Сергія Приходька із Борисполя отримувала його 6-річна донька Єлизавета. Вона та дружина героїчно загиблого українця Тетяна прибули до штаб-квартири ООН на церемонію за сприяння авіакомпанії «Українські вертольоти».

Сергій Приходько багато років працював бортпровідником-рятувальником та інструктором в авіакомпанії «Українські вертольоти». Він брав участь у різних складних цивільних місіях, врятувавши багато людських життів. Жодна з рятувальних операцій не похитнула в ньому віру в людей, любов до професії та не відвернула його від неба. А навпаки, він мріяв стати пілотом пасажирського лайнера — встиг стати пілотом легкомоторного літака та продовжував навчання.

«Наша авіакомпанія працює в миротворчих місіях ООН вже понад 20 років. Ми дбаємо про створенням миру у світі та пишаємося цим. Сергій Приходько — один із кращих наших співробітників і це велика втрата для нашої компанії. Ми допомагали і допомагатимемо його родині та маленькій доньці Лізі. Наша авіакомпанія надає щомісячну допомогу не лише родинам наших колег, які загинули захищаючи Україну чи в місіях. Ми допомагаємо всім українським діткам-сиротам, в кого мама та батько загинули під час війни. І це теж велика місія для нас», — наголосив голова ради директорів авіакомпанії «Українські вертольоти» Володимир Ткаченко.

Саме екіпаж авіакомпанії «Українські вертольоти» 7 березня 2025 року виконував завдання місії ООН у Республіці Південний Судан. Тоді евакуаційний гелікоптер приземлився у визначеній точці, щоб забрати людей. Попри отримані гарантії безпеки, стався збройний напад на судно.

Коли розпочалась ніким неочікувана стрільба, бортпровідник-рятувальник авіакомпанії «Українські вертольоти» Сергій Приходько закрив собою людей, які здійснювали посадку на борт, і на жаль, загинув.

Завдяки підготовці та високій професійності екіпажу «Українських вертольотів» вдалось завершити рятувальну операцію та приземлити вертоліт у безпечному місці. Командир повітряного судна Сергій Музика та другий пілот Дмитро Теплих із вогнепальними пораненнями зуміли підняти пошкоджений гелікоптер у повітря, евакуювати вісьмох людей та вивести їх з-під обстрілу, незважаючи на понад 20 пробоїн у повітряному судні.

Українці відстоюють мир, що базується на справедливості та відновленні норм міжнародного права. За всю історію участі України в миротворчій діяльності ООН починаючи з 1992 року ця нагорода є без перебільшення найбільш визначною. Це найвища нагорода миротворчої діяльності ООН. І Сергій Приходько отримав її за мужність, що значно перевищувала вимоги його службових обов'язків.

Цю нагороду було засновано Радою Безпеки ООН у 2014 році для відзначення військовослужбовців, поліцейських та цивільного персоналу, які продемонстрували виняткову мужність під час виконання службових обов’язків. Раніше вона вручалась лише тричі в історії, але ніколи — цивільному. Медаль названа на честь капітана Мбає Діаня із Сенегалу. Він у 1994 році пожертвував власним життям у Руанді, рятуючи незліченну кількість людей.

Україна завжди входила до списку лідерів за кількістю наданих авіаційних ресурсів серед держав-членів ООН, які беруть участь у спільних міжнародних проєктах і продовжує відстоювати високі ідеали миру під час повномасштабного вторгнення.

Українці та українські організації регулярно здобувають міжнародні нагороди, премії та медалі від різних інституцій та агенцій Організації Об'єднаних Націй за свою мужність, миротворчу діяльність, захист прав людини та інновації.

Із проголошення незалежності українські миротворці брали участь в 36 миротворчих військових операціях по всьому світу. Через них пройшли 44 000 громадян України, 55 з них — загинуло.