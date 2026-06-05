Усунення схем та реформа митниці - новий голова Держмитслужби долучився до дискусії на платформі "Епіцентр виробників"

На початку червня у Києві відбулась вже третя зустріч у межах ініціативи "Епіцентр виробників" - спільного проєкту компанії "Епіцентр" та LB Talks, спрямованого на обговорення ключових викликів українського бізнесу.

Цього разу до публічної дискусії із бізнесом вперше долучився новий голова Державної митної служби України Орест Мандзій та керівники департаментів відомства.

Основну частину свого виступу Орест Мандзій присвятив пріоритетам роботи Держмитслужби на найближчий період. Серед ключових напрямків він назвав боротьбу з корупційними практиками та усунення схем на митниці, кадрове оновлення та переатестацію співробітників, а також подальшу цифровізацію та реформування служби.

Відкриваючи зустріч, PR-директорка "Епіцентру" Юлія Чудновець наголосила, що компанія, як один із найбільших партнерів українських виробників, прекрасно розуміє їхні проблеми та біль.

"Епіцентр співпрацює з понад 2500 українських виробників з різних куточків України - з Харкова, Івано-Франківська, Дніпра та інших регіонів. Вони не завжди мають змогу відвідати публічні дискусії в Києві та задати владі питання, що їх турбують. Але постійно надають нам зворотний зв’язок щодо найгостріших проблем у взаємовідносинах держави та бізнесу. Значна частина їхніх питань стосується саме митниці. Тож сподіваємось, що ця зустріч стане не просто майданчиком для обміну думками, а початком системного діалогу між митницею та бізнесом", - зазначила вона.

Зустріч пройшла у форматі відкритого діалогу, що дозволило підприємцям поставити керівництву митниці запитання напряму та отримати відповіді щодо практичних аспектів взаємодії з відомством.

Зокрема, представники бізнесу зосередилися на питаннях, які безпосередньо впливають на конкурентоспроможність українських компаній: боротьби із сірим імпортом та контрабандними схемами, пришвидшення процедур митного оформлення, а також практики завищення митної вартості товарів.

Нагадаємо, що перший захід у межах ініціативи "Епіцентр виробників" відбувся у березні - тоді бізнес та представники громадськості обговорили з владою податкову політику. Темою другої дискусії стали кадровий дефіцит та механізми бронювання працівників - одні з найгостріших питань для виробничого сектору в умовах війни.

Партнером подій виступає торгова марка Canti від імпортера Wine Bureau.