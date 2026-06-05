Лабораторія виробника "Моршинської" успішно пройшла міжнародне тестування FAPAS

Виробнича лабораторія ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод “Оскар”", який входить до групи компаній IDS Ukraine, успішно підтвердила свою високу компетентність у межах престижної міжнародної програми перевірки кваліфікації FAPAS (Велика Британія). За результатами досліджень складних зашифрованих зразків підприємство здобуло найвищу оцінку Satisfactory, продемонструвавши один із найточніших результатів серед усіх світових учасників раунду.

Програма FAPAS є провідною глобальною системою міжлабораторних порівнянь для харчових та екологічних лабораторій, що діє відповідно до суворого міжнародного стандарту ISO 17043. Механізм тестування є повністю анонімним і неупередженим: усім залученим інституціям присвоюють унікальні цифрові коди, тому організатори не знають назв компаній. Лабораторії з різних країн світу одночасно отримують ідентичні тестові матриці з невідомими характеристиками, проводять аналізи у звичайному робочому режимі та надсилають дані провайдеру для фінальної статистичної обробки та порівняння з еталонними значеннями.

В Україні обов’язкова участь у таких раундах передбачена виключно для лабораторій, які акредитовані за стандартом ISO 17025. Оскільки лабораторія заводу в Моршині має чинне національне свідоцтво відповідності метрологічних можливостей відповідно до ДСТУ ISO 10012 : 2005 з терміном дії на 5 років, вихід на міжнародний рівень перевірки став добровільною ініціативою менеджменту.

У межах британського раунду мікробіологи заводу "Оскар" тестували категорію соковмісних напоїв. Об’єктом дослідження став зашифрований зразок фруктового соку, у якому визначали наявність термофільно-ацидофільних бактерій, зокрема гваяколопродукуючих мікроорганізмів. Цей показник жорстко контролюється у кожній промисловій партії продукції та вхідної сокової сировини.

Попри значну затримку доставки зразка через тривалу логістику й обмежені часові рамки на виконання дослідження та подання результатів, лабораторії вдалося чітко дотриматися вимог методики, витримати необхідний інкубаційний період бактерій, бездоганно виконати всі етапи аналізу, своєчасно внести точні й достовірні дані та продемонструвати високий результат під час перевірки кваліфікації.

Для мільйонів українців успіх лабораторії Моршинського заводу в програмі FAPAS має виключно практичне значення. Це залізобетонна гарантія безпеки продуктів підприємства на полицях магазинів. Точний лабораторний контроль підтверджує, що якість напоїв контролюється на високому рівні, завдяки чому продукція протягом усього терміну придатності зберігатиме свій бездоганний свіжий смак і не змінюватиме властивостей під впливом мікробіологічних факторів.

"Міжнародне визнання у системі FAPAS доводить, що ми не просто декларуємо високу якість, а щодня підтверджуємо її на практиці за найвищими світовими мірилами. Успішні результати нашої лабораторії на рівні з провідними іноземними лабораторіями свідчать про високий рівень підготовки персоналу, точність і належне калібрування вимірювального обладнання, а також про відповідність умов у робочих приміщеннях встановленим вимогам. Споживач може повністю довіряти кожній пляшці води чи напою від нашої компанії, оскільки за ними стоїть науково підтверджена точність контролю та експертиза світового рівня", — наголосила Оксана Бамбура, директорка з управління системами якості IDS Ukraine

Виробничо-аналітична лабораторія ПрАТ "МЗМВ “Оскар”" виконує колосальні для підприємства обсяги роботи: щомісяця фахівці проводять близько 7500 складних фізико-хімічних і понад 18 000 мікробіологічних аналізів. Протягом періоду від 2024 до 2026 року хімічний підрозділ пройшов 8 раундів перевірки кваліфікації за різними показниками, зокрема: сульфати, хлориди, нітрати, амоній, сухий залишок, забарвленість, каламутність, марганець та залізо. Мікробіологічний підрозділ за цей же час отримав 9 сертифікатів успішного тестування питної води від акредитованого українського провайдера "Метролоджі Сервіс". При цьому у 2026 році лабораторія продемонструвала один із найточніших результатів, випередивши більшість із 35 українських лабораторій — учасників даного раунду перевірки кваліфікації.

Довідка про компанію:

IDS Ukraine – українська група компаній, заснована в 1996 році. Група компаній володіє торговельними марками "Моршинська", "Миргородська", "Аляска" та "Аква Лайф".

IDS Ukraine є лідером ринку бутильованих вод і має значний вплив на формування та розвиток галузі. Загальна сума капітальних інвестицій, у тому числі у виробництво, за останні 5 років сягає 2,3 млрд грн. IDS Ukraine є найбільшим платником податків і зборів у галузі. Податковий внесок за 2025 рік складає 1,3 млрд грн, що на 12,7% більше порівняно з 2024 роком. Компанія надає роботу понад 3 000 осіб і відіграє значущу роль як основний роботодавець для таких невеликих міст, як Миргород і Моршин.

Від початку війни на потреби ЗСУ, ДСНС, лікарень, переселенців і мешканців деокупованих територій IDS Ukraine було передано продукції на більш ніж 370 млн грн, а загальна сума благодійної допомоги становить понад 670 млн грн.