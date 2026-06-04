Ольга Кіро ініціює благодійну підтримку "Охматдиту" після оприлюднення даних про дитячі травми

Ольга Кіро закликала всіх допомогти "Охматдиту". Фото колаж

Підприємиця Ольга Кіро оголосила про початок благодійної програми на підтримку Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит". Приводом стала публікація завідувача відділення ургентної хірургії та виконувача обов’язків медичного директора клініки Романа Жежери, в якій лікар розповів про масштаби дитячого травматизму.

"Приголомшливі цифри, наведені у публікації, не залишають байдужими: лише за одну добу до "Охматдит" потрапили 34 дитини з травмами, отриманими на електросамокатах, – і 6–7 із них із важкими ушкодженнями. Зараз у реанімації клініки перебувають п’ятеро дітей після подібних "розваг", – говорить Ольга Кіро. – Зіткнення на електросамокатах – це вже не дитяча травма, а катастрофа з черепно-мозковими ушкодженнями, комою та місяцями, а то й роками реабілітації". А ще діти травмуються при падінні з дерев, у ДТП, під час бійок.

Підліток на самокаті. Фото - згенероване ШІ

Враховуючи масштаб проблеми, Ольга Кіро вирішила започаткувати благодійну програму, яка передбачає забезпечення клініки ростучими конструкціями для стабілізації дітей – складним індивідуальним обладнанням. Воно підбирається окремо для кожного пацієнта і коштує сотні тисяч гривень. За словами Романа Жежери, сучасне лікування важких переломів потребує металевих конструкцій, пластин і фіксаторів хребта, яких у системі хронічно не вистачає.

"Благодійність завжди має значення – але під час війни, коли система охорони здоров’я працює на межі можливого, а лікарі щодня рятують дітей ще й від "мирних" травм, кожна допомога набуває особливої ваги. Коли медики не мають ресурсів – це наша спільна відповідальність", – наголошує Ольга Кіро.

Дитина на самокаті на дорозі. Фото - згенероване ШІ

Підприємиця закликає всіх прочитати публікацію Романа Жежери. Батькам – щоб переосмислити ставлення до безпеки дітей і не повторювати помилку "зі мною цього не станеться". Підприємцям і всім, хто має таку можливість, – щоб замислитися над тим, як бізнес може реально допомогти клініці, якій щодня бракує коштовного обладнання для порятунку дитячих життів.