"Метінвест" передав 13 нових позашляховиків на 16,5 млн грн бойовим бригадам на Запорізький напрямок

Фото: Метінвест

Група "Метінвест" у межах мілітарної ініціативи "Сталевий фронт Ріната Ахметова" передала 13 автомобілів підвищеної прохідності підрозділам, які захищають суверенітет України на Запорізькому напрямку.

Згідно з повідомленням, компанія передала 13 нових повнопривідних пікапів бойовим бригадам наприкінці травня. Автівки відібрані з урахуванням реальних умов фронтової експлуатації: міцна конструкція з високою вантажопідйомністю, великий кліренс, повний привід зі знижувальним рядом і блокуванням диференціала – все це гарантує впевнений рух як на дорогах, так і в умовах повного бездоріжжя.

В.о. генерального директора комбінату "Запоріжсталь" Тарас Шевченко особисто передав ключі від 13 автівок Peugeot Landtrek представникам 16-ї окремої бригади підтримки, 260-ї окремої бригади ТрО "Хортиця", 1223-го окремого батальйону підтримки, 433-го окремого батальйону безпілотних систем, батальйону безпілотних систем "Шершні" 162-ї окремої механізованої бригади та 128-ї окремої важкої механізованої бригади "Дике поле". Компанія скерувала 16,5 млн гривень на закупівлю партії пікапів для війська.

"Автомобіль на фронті – це не просто транспорт, це інструмент виживання і перемоги. Надійна машина підвищеної прохідності – це евакуація пораненого під вогнем, своєчасна доставка боєприпасів, стрімкий маневр підрозділу і швидкий відхід після виконання завдання. "Метінвест" передає не просто техніку – ми передаємо оборонцям більше можливостей діяти ефективно й повертатися живими. Запит армії на такі машини постійний, і ми на нього відповідаємо", – наголосив в.о. гендиректора "Запоріжсталі".

За роки повномасштабної війни "Метінвест" спрямував на підтримку держави та громадян 10,1 млрд грн, із яких 7,3 млрд грн – на потреби армії в межах мілітарної ініціативи "Сталевий фронт". Загалом допомога охопила понад 1,1 млн українців.