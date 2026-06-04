UKRNAFTA планує збільшити реалізацію пального на 20% у 2026 році

Державна мережа UKRNAFTA, яка вийшла на перше місце в Україні за обсягами реалізації пального, планує збільшити проливи на 20% у 2026 році порівняно з результатами 2025. Про плани компанії та те, як UKRNAFTA під державним управлінням стала одним із ключових елементів енергетичної стійкості країни та разом з іншими учасниками паливного ринку допомогла забезпечити стабільність постачання пального в періоди найбільших викликів під час конференції Petroleum Ukraine'26 розповів комерційний директор АТ «Укрнафта» Владислав Войтенко.

«Сьогодні UKRNAFTA управляє найбільшою мережею АЗК в Україні — майже 700 автозаправними комплексами. За останні роки компанія збільшила свою частку ринку з 6% у 2022 році до 14% у першому кварталі 2026 року. В умовах війни це означає не лише розвиток бізнесу, а й відповідальність за безперебійне забезпечення пальним населення, бізнесу, критичної інфраструктури та державних структур», — зазначив Владислав Войтенко.

Взимку 2025–2026 років енергетична система України працювала в умовах постійних російських атак та високого навантаження на інфраструктуру. У цей період UKRNAFTA забезпечувала стабільні поставки якісного арктичного пального та підтримувала роботу мережі АЗК як елементів критичної інфраструктури.

Близько 360 АЗК компанії працювали як пункти незламності, де люди могли зарядити мобільні пристрої, скористатися інтернетом, зігрітися та придбати необхідні товари. Для працівників критичних служб — енергетиків, рятувальників, комунальників і поліцейських — надавалися безкоштовні гарячі напої та харчування.

Навесні 2026 року, після складного зимового періоду, додатковим викликом для світового паливного ринку стало загострення безпекової ситуації на Близькому Сході, що вплинуло на глобальні логістичні ланцюжки та створило додатковий тиск на ринок нафтопродуктів.

«У відповідь на ці виклики UKRNAFTA продовжила нарощувати імпорт пального та зміцнювати диверсифіковану систему постачання. Загалом із січня 2025 року по квітень 2026 року компанія імпортувала 688,3 тисячі тонн нафтопродуктів. Лише з грудня 2025 року по лютий 2026 року обсяг імпорту становив 215,9 тисячі тонн», — підкреслив Владислав Войтенко.

Одним із ключових факторів стійкості стала диверсифікація джерел постачання. Компанія імпортувала пальне стандарту Євро-5 з Польщі, Литви, США, Румунії, Бельгії, Греції, Швеції, Німеччини, Фінляндії, Саудівської Аравії та Кувейту, що дозволило забезпечити стабільність поставок навіть в умовах турбулентності на світових енергетичних ринках.

Результатом системної роботи стало суттєве зростання обсягів реалізації. У квітні 2026 року середньодобові продажі пального на один АЗК перевищили 6 тисяч літрів, що майже вдвічі більше порівняно із січнем 2025 року.

Таке зростання дозволило UKRNAFTA вийти на перше місце в Україні за обсягами реалізації пального через мережу автозаправних комплексів.

Цей результат став можливим завдяки комплексній роботі з розширення мережі, зокрема інтеграції автозаправних комплексів, які раніше працювали під брендом Shell, а також масштабній модернізації діючих АЗК, розвитку клієнтських сервісів та покращенню рівня обслуговування.

У 2026 році компанія планує збільшити реалізацію пального ще на 20% порівняно з попереднім роком, продовжуючи зміцнювати свої позиції на українському паливному ринку та робити внесок в енергетичну стійкість держави.

АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує майже 700 АЗК.



Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".



Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.



У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.