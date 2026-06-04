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13:05 04.06.2026

FinTech Ukraine Forum 2026: євроінтеграція, цифровізація та ШІ у фокусі уваги

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FinTech Ukraine Forum 2026: євроінтеграція, цифровізація та ШІ у фокусі уваги

29 травня у Києві відбувся FinTech Ukraine Forum 2026, організований Асоціацією українських банків. Подія стала ключовим майданчиком для діалогу між регулятором, державою, банківським і небанківським фінансовим сектором щодо трансформації фінансового ринку України в умовах євроінтеграції.

Форум об’єднав представників Верховної Ради, НБУ, Мінцифри, експертів фінансового ринку, міжнародних партнерів. У центрі обговорень були питання гармонізації українського фінансового сектору з європейськими стандартами, розвиток цифрової фінансової інфраструктури, впровадження інноваційних технологій та посилення кіберстійкості ринку.

Учасники наголосили, що євроінтеграція фінансового сектору — це не лише регуляторне наближення до норм ЄС, а й глибока трансформація підходів до управління ризиками, комплаєнсу та розвитку фінансових сервісів.

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка підкреслив, що приєднання до європейського економічного простору відкриває нові можливості для розвитку ринку, залучення інвестицій і розширення доступу до європейських фінансових систем, де ключовим фактором залишається довіра.

Окрему увагу на форумі приділили розвитку небанківського фінансового сектору та імплементації європейських регуляторних вимог. Представники Національного банку України — директор Департаменту нагляду за небанківськими надавачами фінансових послуг Володимир Суханов та представниця Департаменту ліцензування Ольга Ярова наголосили, що регуляторні зміни мають впроваджуватися у тісній взаємодії з ринком та бути спрямовані на практичне застосування, а не формальне виконання вимог.

В межах заходу відбулася панельна дискусія «Штучний інтелект та кіберстійкість у фінансовому секторі», яка зібрала представників фінтех-компаній, технологічних сервісів та експертного середовища. Модератором виступив Роман Салогуб, представник компанії ISSP.

Учасники обговорили використання штучного інтелекту у скорингу, антифрод-системах, клієнтському сервісі та управлінні ризиками. Окремий фокус був зроблений на зростанні кіберзагроз, зокрема дипфейків і синтетичного шахрайства, а також необхідності посилення кіберстійкості фінансової інфраструктури.

У цьому контексті CEO Moneyveo Сергій Сінченко акцентував, що розвиток штучного інтелекту у фінансовому секторі має базуватися на балансі між інноваціями та контрольованістю ризиків. Згідно його позиції, AI у фінансах не може розглядатися як автономний інструмент — він має бути інтегрований у системи управління ризиками та відповідати вимогам прозорості й контрольованості процесів.

Також учасники дискусії відзначили, що регуляторні підходи до використання штучного інтелекту мають забезпечувати розвиток інновацій без втрати контролю над критичними процесами фінансової системи.

FinTech Ukraine Forum 2026 підтвердив, що український фінансовий сектор перебуває у фазі глибокої трансформації, де євроінтеграція, цифровізація та впровадження інноваційних технологій формують нову архітектуру ринку. Серед ключових драйверів розвитку учасники визначили посилення взаємодії між державою, регулятором і бізнесом, гармонізацію з європейськими стандартами та відповідальне впровадження технологій штучного інтелекту у фінансові сервіси.

Теги: #moneyveo #сергій_сінченко #fintech_ukraine_forum_2026

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