Інтерфакс-Україна
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12:41 04.06.2026

За рік Сили безпілотних систем знищили понад 100 тисяч російських військових, - Мадяр

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За рік Сили безпілотних систем знищили понад 100 тисяч російських військових, - Мадяр

За рік з моменту створення Сили безпілотних систем знищили понад сто тисяч російських військових. Про це повідомив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді.

"Сьогодні, 4 червня 2026 року, за 358 діб з дня створення угруповання СБС (11 червня 2025 р.), Птахи перетнули відмітку 100 000 тушок біомаси ворога підтвердженими безповоротними та санітарними втратами (верифіковано у військовій системі обізнаності Дельта, де зберігаються відомості та докази по кожній місії). За посиланням - детальна Підрахуйка за рік", - написав "Мадяр".

Він зазначив, що це тільки особовий склад ворога, загалом за рік СБС знищили понад 350 000 цілей.

"Угруповання Сил Безпілотних Систем було створене 11 червня 2025 року першим підписаним наказом новопризначеного командувача СБС у складі 12 підрозділів. Знищено/уражено 350 тис верифікованих унікальних ворожих цілей, виконано 1,65 млн бойових місій (близько 5000 вильотів щодобово). Серед чутливих цілей: 248 одиниць ППО, 817 танків, 1379 БТР, БМП та ББМ, 4890 гармат, 342 САУ, 281 РСЗВ, 26 430 одиниць логістичної техніки, 29 903 БПЛА-розвідників, 7 633 шахедів та гербер, 13 літаків та гелікоптерів, 10 848 точок вильоту пілотів, 100 082 хробаків та багато іншого мотлоху", - написав "Мадяр".

Він повідомив, що на наступний рік СБС планують знищити 650 тисяч цілей, в тому числі 200 тисяч російських військових.

"За тиждень - рік пролетів. План на наступний рік угруповання - 200 000 хробаків/ 650 000 цілей. Джентельмени, вітаю та дякую за потужній результат. Кожен третій хробак і кожна третя ворожа ціль відпрацьовані силами СБС", - заявив Роберт "Мадяр" Бровді.

Як раніше писало BBC, Сили безпілотних систем становлять лише 2% від чисельності ЗСУ, але сьогодні на них припадає третина всіх знищених цілей.


 

Теги: #сбс #мадяр

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