Озеро Молодості "Буковелю" стало першим гірським озером у світі, яке отримало міжнародну відзнаку Blue Flag, - акціонер Захар Палиця

"Озеро Молодості", що розташоване на території курорту "Буковель" в Карпатах, отримало міжнародну відзнаку Blue Flag. Це найбільша штучна водойма в Україні, а тепер – перше гірське озеро в світі, яке отримало цей сертифікат якості. Наявність такого прапора на водоймі гарантує відпочивальникам чистоту води, високий рівень безпеки та розвинену інфраструктуру. Про це повідомив акціонер курорту «Буковель» Захар Палиця.

"Блакитний прапор" — це не лише міжнародна відзнака, а підтвердження того, що українські туристичні локації можуть відповідати найвищим світовим стандартам. Для Буковелю це результат системної роботи над якістю інфраструктури, безпекою та екологічною відповідальністю. Ми послідовно формуємо нову культуру відпочинку в Карпатах і доводимо, що український курорт може бути прикладом для всієї Європи", — розповів Захар Палиця.

Він зазначив, що Озеро Молодості відвідує дуже багато людей, тому для "Буковелю" важливо підтримувати чистоту води, адже від цього залежить безпека відпочиваючих.

"Озеро Молодості є найбільшою штучною водоймою в Україні та одним із головних літніх магнітів курорту. Щороку тут відпочивають десятки тисяч гостей. Тому для нас дуже важливо забезпечити високі екологічні стандарти, адже від цього напряму залежить безпека людей", - зазначив Захар Палиця.

"Блакитний прапор" (Blue Flag) — це найпрестижніша міжнародна екологічна нагорода та сертифікат якості, який щорічно присуджують пляжам, маринам (причалам для яхт) та операторам сталого човнового туризму по всьому світу. Програма діє у 53 країнах світу, а її учасниками є понад 5 000 пляжів, марин та туристичних об’єктів, які відповідають найвищим стандартам якості, безпеки та екологічної відповідальності.

Щоб отримати таку нагороду, локація повинна щороку підтверджувати відповідність 32 суворим критеріям, які розділені на 4 основні блоки. Це, зокрема, якість води (лабораторні аналізи проводять протягом всього сезону), належне управління прибережною зоною (прибирання, роздільний збір відходів), безпека та сервіс (наявність рятувальників та пунктів меддопомоги), а також інклюзивність.

Як повідомлялося раніше, курорт "Буковель" запустив дашборд з показниками якості повітря та води. Онлайн-табло оновлюється на постійній основі та доступне для всіх за посиланням — https://eco.bukovel.com.