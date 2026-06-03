Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
19:30 03.06.2026

Озеро Молодості "Буковелю" стало першим гірським озером у світі, яке отримало міжнародну відзнаку Blue Flag, - акціонер Захар Палиця

2 хв читати
Озеро Молодості "Буковелю" стало першим гірським озером у світі, яке отримало міжнародну відзнаку Blue Flag, - акціонер Захар Палиця

"Озеро Молодості", що розташоване на території курорту "Буковель" в Карпатах, отримало міжнародну відзнаку  Blue Flag. Це найбільша штучна водойма в Україні, а тепер – перше гірське озеро в світі, яке отримало цей сертифікат якості. Наявність такого прапора на водоймі гарантує відпочивальникам чистоту води, високий рівень безпеки та розвинену інфраструктуру. Про це повідомив акціонер курорту «Буковель» Захар Палиця.

"Блакитний прапор" — це не лише міжнародна відзнака, а підтвердження того, що українські туристичні локації можуть відповідати найвищим світовим стандартам. Для Буковелю це результат системної роботи над якістю інфраструктури, безпекою та екологічною відповідальністю. Ми послідовно формуємо нову культуру відпочинку в Карпатах і доводимо, що український курорт може бути прикладом для всієї Європи", — розповів Захар Палиця.

Він зазначив, що Озеро Молодості відвідує дуже багато людей, тому для "Буковелю" важливо підтримувати чистоту води, адже від цього залежить безпека відпочиваючих.

"Озеро Молодості є найбільшою штучною водоймою в Україні та одним із головних літніх магнітів курорту. Щороку тут відпочивають десятки тисяч гостей. Тому для нас дуже важливо забезпечити високі екологічні стандарти, адже від цього напряму залежить безпека людей", - зазначив Захар Палиця.

"Блакитний прапор" (Blue Flag) — це найпрестижніша міжнародна екологічна нагорода та сертифікат якості, який щорічно присуджують пляжам, маринам (причалам для яхт) та операторам сталого човнового туризму по всьому світу. Програма діє у 53 країнах світу, а її учасниками є понад 5 000 пляжів, марин та туристичних об’єктів, які відповідають найвищим стандартам якості, безпеки та екологічної відповідальності.

Щоб отримати таку нагороду, локація повинна щороку підтверджувати відповідність 32 суворим критеріям, які розділені на 4 основні блоки. Це, зокрема, якість води (лабораторні аналізи проводять протягом всього сезону), належне управління прибережною зоною (прибирання, роздільний збір відходів), безпека та сервіс (наявність рятувальників та пунктів меддопомоги), а також інклюзивність.

 Як повідомлялося раніше, курорт "Буковель" запустив дашборд з показниками якості повітря та води. Онлайн-табло оновлюється на постійній основі та доступне для всіх за посиланням — https://eco.bukovel.com.

Теги: #буковель #blue_flag

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:20 15.04.2026
"Буковель" впроваджує міжнародні екостандарти та новий стандарт туризму – Захар Палиця про розвиток курорту

"Буковель" впроваджує міжнародні екостандарти та новий стандарт туризму – Захар Палиця про розвиток курорту

15:41 31.03.2026
"Буковель" та аквапарк MAVKA увійшли до ТОП-компаній в рейтингу Опендатабот за рівнем прозорості фінансової звітності

"Буковель" та аквапарк MAVKA увійшли до ТОП-компаній в рейтингу Опендатабот за рівнем прозорості фінансової звітності

13:32 31.03.2026
"Спортивний Давос": в Буковелі пройде найбільший фестиваль Європи Bukovel Elite Sports Trophy

"Спортивний Давос": в Буковелі пройде найбільший фестиваль Європи Bukovel Elite Sports Trophy

16:34 27.03.2026
САП: повідомлено про підозру експосадовцю столичної митниці за відмивання $2 млн на готелі в Буковелі

САП: повідомлено про підозру експосадовцю столичної митниці за відмивання $2 млн на готелі в Буковелі

15:46 23.03.2026
Bukovel відкрив дані стосовно якості повітря та стану питної води на курорті

Bukovel відкрив дані стосовно якості повітря та стану питної води на курорті

16:11 19.03.2026
JYSK відкрив новий магазин у регіоні Буковеля

JYSK відкрив новий магазин у регіоні Буковеля

20:12 09.12.2025
Керівник служби відновлення Івано-Франківщини звільняється через тендер на дорогу до Буковелю

Керівник служби відновлення Івано-Франківщини звільняється через тендер на дорогу до Буковелю

ВАЖЛИВЕ

Комунальні служби опрацьовують антикризові заходи через похолодання: киянам нагадують про рекомендації та міські сервіси на випадок відключень електроенергії

Зсув свідомості: сучасна українська драматургія прямує до репертуарів театрів прифронтових міст

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

ОСТАННЄ

ТПП України запрошує бізнес на практичний воркшоп щодо впровадження штучного інтелекту

На ринку криптофінансових сервісів з'явився новий проєкт LemoCard із підтримкою Mastercard та Visa

«Укрнафта» встановила 112 сучасних систем дозування реагентів на свердловинах

Українські банки покращують якість кредитних портфелів

Як інновації змінюють навчання: технології в дистанційній школі

Parking-шерінг від РІЕЛ: паркуйтеся із перевагою

ШІ не забрав роботу, але вже коштує бізнесу мільярди: компанії починають переглядати AI-стратегії

У Києві 10-11 червня пройде головна виставка для ритейлу, девелопменту та виробників RAU Expo 2026

ПУМБ зареєстрував власну міжнародну платіжну систему PayHub

Sense Bank відкрив нове відділення Sense Business у Львові

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА