Інтерфакс-Україна
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19:12 03.06.2026

ТПП України запрошує бізнес на практичний воркшоп щодо впровадження штучного інтелекту

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ТПП України запрошує бізнес на практичний воркшоп щодо впровадження штучного інтелекту

Торгово-промислова палата України запрошує українські компанії до участі у практичному воркшопі “Capacity Building Workshop on the Ethical Impact Assessment of AI”, який відбудеться 11 червня 2026 року у Києві.

Штучний інтелект сьогодні стає одним із ключових інструментів трансформації бізнесу. AI-рішення допомагають компаніям оптимізувати внутрішні процеси, швидше аналізувати дані, підвищувати ефективність комунікацій, покращувати клієнтський сервіс, автоматизувати рутинні завдання та відкривати нові можливості для розвитку.

Водночас використання штучного інтелекту потребує не лише технічного розуміння, а й відповідального підходу до питань безпеки, захисту даних, прозорості, недискримінації, управління ризиками та відповідності законодавчим вимогам.

Саме цим темам буде присвячений практичний воркшоп у ТПП України. Захід має на меті показати багатогранність теми AI - від практичного впровадження рішень на основі штучного інтелекту у бізнес-процеси до розуміння етичних стандартів, регуляторних підходів та того, як ці питання поступово формуються і впроваджуються в Україні.

Метою воркшопу є практичне навчання для реального бізнесу. Учасники зможуть отримати конкретні інструменти для відповідального використання штучного інтелекту у своїй діяльності, оцінити потенційні ризики застосування AI та зрозуміти, як мінімізувати ці ризики без втрати ефективності бізнес-процесів.

Під час заходу буде представлено інструмент Ethical Impact Assessment - оцінку етичного впливу AI. Він допомагає компаніям аналізувати вплив AI-рішень, виявляти можливі ризики та ухвалювати більш зважені управлінські рішення щодо використання нових технологій.

До участі запрошуються представники бізнесу, підприємці, бізнес-асоціації, громадські організації, а також компанії, які вже використовують або лише планують впроваджувати рішення на основі штучного інтелекту.

Серед заявлених спікерів та учасників дискусії - представники Міністерства цифрової трансформації України, а також провідні технологічні компанії та партнери, які мають практичний досвід впровадження AI-рішень, зокрема Google, Microsoft та інші представники бізнесу й експертного середовища.

Дата: 11 червня 2026 року

Час: 09:30 - 15:30

Місце проведення: Торгово-промислова палата України, м. Київ, вул. Стрітенська, 10

Формат: офлайн

Участь: за попередньою реєстрацією

Реєстрація доступна за посиланням:
https://forms.gle/GVRYw9nTxC51LZFh6

З організаційних питань можна звертатися до:

Валерія Забашта
[email protected]
+380 50 366 49 97

Валерія Малеванець
[email protected]
+38 050 591 25 70

ТПП України запрошує українські компанії долучитися до практичного обговорення того, як штучний інтелект може стати інструментом розвитку бізнесу, підвищення ефективності та відповідальної цифрової трансформації.

Теги: #ші #тпп #воркшоп

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