На ринку криптофінансових сервісів з'явився новий проєкт LemoCard із підтримкою Mastercard та Visa

На ринку криптофінансових сервісів з'явився новий проєкт LemoCard, який пропонує користувачам мультикарточний сервіс для розрахунків із використанням криптовалют і фіатних валют, повідомили Open4Business організатори проєкту.

Проєкт створено швейцарською та канадською компаніями як альтернативу традиційному банкінгу на тлі впровадження нових європейських правил регулювання крипторинку MiCA.

Сервіс дозволяє користувачеві поповнювати баланс криптовалютою, після чого кошти автоматично конвертуються у фіатну валюту для розрахунків. Таким чином, клієнт може використовувати цифрові активи для повсякденних платежів, розраховуючись у торговельних мережах звичайними євро або гривнями.

Платформа працює цілодобово. Також заявлена цілодобова служба підтримки п'ятьма мовами.

Оформити віртуальний рахунок можна за кілька хвилин через Telegram, офіційну веб-версію сервісу або мобільні додатки для iOS та Android.

Для повноцінного використання гаманця користувачам необхідно пройти стандартну процедуру верифікації особи KYC. Це обов'язковий етап для фінансових сервісів, що працюють з платіжними картками та криптовалютними операціями.

На даному етапі в сервісі доступні дві картки Mastercard в євро. Також LemoCard підтримує прямі SEPA-перекази між європейськими рахунками всередині системи. Найближчим часом розробники планують додати доларові картки Visa.

Одним із недоліків сервісу називають комісію 2,5% за поповнення картки криптовалютою з конвертацією в євро. У проєкті стверджують, що конкуренти часто компенсують нижчі тарифи прихованими платежами.

LemoCard сумісний з Apple Pay та Google Pay, що дозволяє використовувати картки для безконтактних платежів. Крім того, користувачі можуть замовити доставку пластикової картки поштою.

У сервісі також передбачена партнерська програма з дворівневою системою винагород. Користувач може отримувати 0,25% від фінансового обороту своїх рефералів та користувачів, яких вони запросили.

Поява LemoCard показує, що ринок криптокарт і криптофінансових сервісів продовжує розвиватися, незважаючи на посилення регулювання в Європі. Для користувачів такі продукти стають способом пов'язати криптовалютні активи зі звичною платіжною інфраструктурою Mastercard і Visa.