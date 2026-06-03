«Укрнафта» встановила 112 сучасних систем дозування реагентів на свердловинах

«Укрнафта» продовжує впровадження систем дозування рідких реагентів на нафтових і газових свердловинах.

Йдеться про системи автоматичного дозування хімічних реагентів з капілярною трубкою, які дозволяють подавати реагенти безпосередньо в привибійну зону свердловини та ефективніше впливати на її режим експлуатації.

Системи оснащені дистанційним керуванням насосного обладнання на поверхні і моніторингом тиску свердловин, що дозволяє контролювати параметри в реальному часі та оперативно реагувати на зміни в режимі роботи свердловин.

«Такі рішення є стандартною практикою для сучасної нафтогазової галузі, оскільки дозволяють підвищувати надійність роботи фонду та зменшувати кількість простоїв свердловин, - зазначив голова правління АТ «Укрнафта» Богдан Кукура. - На сьогодні придбано 115 комплектів таких систем, з них 112 вже змонтовано та працюють. У 2026 році продовжуємо масштабування цих рішень».

Результат впровадження:

•⁠ ⁠зменшення корозійного впливу на підземне обладнання свердловини;

•⁠ ⁠зниження ризику соле- та парафінових відкладень;

•⁠ ⁠стабілізація роботи газових свердловин;

•⁠ ⁠збільшення міжремонтного періоду роботи свердловин.

У підсумку - менше простоїв і більш ефективна експлуатація фонду.

АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує майже 700 АЗК.



Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".



Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.



У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.