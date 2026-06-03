Українські банки покращують якість кредитних портфелів

Підсумки 52-го рейтингу банківських депозитів

Підсумки першого кварталу 2026 року вказують на те, що банківська система України продовжила зростання і зберігся тренд до її прибуткової роботи. І хоча консолідований прибуток після оподаткування банківської системи в першому кварталі 2026 року склав тільки 26 млрд грн, порівняно з майже 40 млрд грн за перший квартал 2025 року, проте слід враховувати, що в 2026 році ставка податку на прибуток банків була збільшена до 50%, в той час як в 2025 році діяла ставка 25%. З консолідованого прибутку банківської системи близько 65% приходилось на прибуток державних банків, тоді як за підсумками 2025 року цей показник становив приблизно 50%. Зменшення прибутковості недержавної частини банківського сектору, ймовірно, було обумовлено насамперед підвищеним податком на прибуток для українських банків.

Із 58 банків 8 завершили перший квартал 2026 року зі збитком, тоді як за підсумками 2025 року тільки 5 банків були збитковими.

За 2025 рік частка непрацюючих кредитів (NPL) по кредитах в цілому по банківській системі знизилась з 30,29% до 13,92%, по кредитах банків з приватним капіталом — з 12,54% до 8,37%. За перший квартал 2026 року частка NPL в цілому по системі впала до 12,92%, а частка NPL в банках з приватним капіталом знизилась до 7,73%. Покращення якості кредитних портфелів банків є вагомим позитивним фактором.

Зниження частки непрацюючих кредитів в цілому по банківській системі з 30,29% до 13,92% у 2025 році обумовлене списанням непрацюючих кредитів з балансу Приватбанку, що певною мірою є технічною операцією. При цьому, продовження зниження частки NPL і в приватних банках в першому кварталі 2026 року явно вказує на покращення ситуації на кредитному ринку.

Впродовж 2025 року консолідоване значення розміру регулятивного капіталу по банківській системі збільшилось на 8,16% до 290,75 млрд грн, а середнє значення нормативу адекватності регулятивного капіталу (Нрк) знизилось з 17,35% до 16,37%. За перший квартал 2026 року консолідоване значення розміру регулятивного капіталу знизилось до 288,01 млрд грн, а Нрк — з 16,37% до 15,79%. Загальна тенденція пов’язана зі зростанням пасивів банків та виведенням двох державних банків з ринку через вимоги офіційних кредиторів України. Також негативний вплив на забезпеченість капіталом банківського сектору відігравав підвищений податок на прибуток банків. За 2025 року банки сплатили 84,82 млрд грн податку на прибуток, а за перший квартал їх витрати на податок на прибуток склали 26,96 млрд грн, що продовжує негативно впливати на розмір капіталу банків.

Українські банки були дуже добре забезпечені ліквідністю. Суттєвих порушень нормативів ліквідності банків-учасників рейтингу впродовж 2025 року не фіксувалось. В першому кварталі 2026 року ситуація була аналогічною. Рівень вкладень в короткострокові депозитні сертифікати НБУ в першому кварталі 2026 року коливався від 334 до 653 млрд грн, а сукупні вкладення банків в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) станом на 01.01.2026 року складали 931,7 млрд грн, а станом на 01.04.2026 зросли до 952,87 млрд грн.

Продовжував зростати і кредитний портфель банків: за 2025 рік чисті кредити банків зросли до 1,08 трлн грн, а за перший квартал 2026 року — до 1,14 трлн грн. Зростання чистої кредитної заборгованості відбувалось під тиском інфляції і великих процентних ставок за кредитами. Втім, зниження рівня NPL та прибуткова робота більшості банків вказували на те, що на кредитному ринку системних проблем було обмаль, а банки були готові збільшувати обсяги кредитування.

Від початку повномасштабного вторгнення кошти клієнтів банків зросли з 1,5 трлн грн до 3,218 трлн грн станом на 01.04.2026. За цей же період частка валютних депозитів в українських банках поступово знизилась з 35,98% до 31,45%. Однією з причин зниження частки коштів в інвалюті в українських банках є низькі ставки за депозитами в іноземній валюті у порівнянні зі ставками в гривні. Низька частка валютних депозитів в українських банках спостерігалась на фоні значних обсягів нагромаджень готівкової валюти на руках у населення України.

ТОП-10 банків з найпривабливішими (надійними) депозитами за підсумками 1 кварталу 2026 року:

АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" АТ КБ "ПРИВАТБАНК" АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" АТ "ПРАВЕКС БАНК" АТ "КРЕДОБАНК" АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" АТ "АБ "РАДАБАНК" АБ "УКРГАЗБАНК" АТ "ОЩАДБАНК" АТ "УКРСИББАНК"

ТОП-3 лідерів рейтингу

ТОП-3 рейтингу надійності банківських депозитів за підсумками першого кварталу 2026 року складався з українських банків з іноземним капіталом та з банків з державною часткою. Рейтинг депозитів знову очолив АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК". Банк завершив перший квартал 2026 року з прибутком після оподаткування 0,696 млрд грн, витративши на податок на прибуток 0,696 млрд грн. АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" мав гарний запас регулятивного капіталу та ліквідності. Станом на початок другого кварталу 2026 року норматив достатності регулятивного капіталу Банку дорівнював 18,35%, а коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами — 578,2%.

Другу сходинку рейтингу зайняв державний АТ КБ "ПриватБанк". Банк завершив перший квартал 2026 року з прибутком 12,846 млрд грн та витратив на податок на прибуток 13,102 млрд грн. Станом на 01.04.2026 року АТ КБ "ПриватБанк" мав регулятивний капітал в розмірі 58 млрд грн та підтримував достатність регулятивного капіталу на рівні 12,46%. Банк був добре забезпечений ліквідністю: станом на 01.04.2026 LCRвв становив 270,64%, LCRів — 215,54%, NSFR — 128,87%.

Третю сходинку в рейтингу посів АТ "Райффайзен Банк", який завершив перший квартал 2026 року з прибутком 1,293 млрд грн та витратив на податок на прибуток 1,537 млрд грн. Банк підтримував прийнятний запас достатності регулятивного капіталу та істотний запас за коефіцієнтами ліквідності.

Інші лідери ТОП-10

Також до ТОП-10 банків рейтингу надійності депозитів увійшли такі банки, як: АТ "КРЕДОБАНК", АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", АТ "АБ "РАДАБАНК", державні АБ "УКРГАЗБАНК", АТ "Ощадбанк" та інші.

АТ "КРЕДОБАНК" завершив перший квартал 2026 року з прибутком 0,236 млрд грн. Банк мав достатність регулятивного капіталу на рівні 22,39% та нормативи ліквідності, які в рази перевищували граничні значення, встановленні НБУ.

АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" за підсумками першого кварталу 2026 року отримав прибуток після оподаткування 12,389 млн грн, витрати Банку на податок на прибуток склали 21,328 млн грн. Станом на 01.04.2026 року регулятивний капітал Банку становив 1,793 млрд грн, а норматив достатності регулятивного капіталу — 14,3% при нормативному значенні не менше 10,00%. За перший квартал 2026 року Банку вдалось не тільки збільшити регулятивний капітал, але і покращити норматив достатності регулятивного капіталу. АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" мав гарний запас ліквідності: на 01.04.2026 року норматив покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) склав 167,94%, а в іноземній валюті (LCRів) — 223,59%. Станом на початок другого кварталу 2026 року клієнти довірили Банку 23,153 млрд грн. Заборгованість за кредитами клієнтів АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" на 01.04.2026 року склала 10,268 млрд грн, а вкладення Банку в ОВДП оцінювались в сумі 7,057 млрд грн.

АТ "АБ "РАДАБАНК" стабільно входить до рейтингу надійності депозитів. За 2025 рік прибуток Банку склав 226,966 млн грн, а за перший квартал 2026 року — 22,799 млн грн. Станом на початок другого кварталу 2026 року АТ "АБ "РАДАБАНК" мав високий регулятивний капітал на рівні 710,337 млн грн при нормативі не менше 200 млн грн. Крім того, Банк із запасом дотримувався нормативу достатності регулятивного капіталу (Нрк): на рівні 13,80%, при нормативному значенні Нрк не менше 10,00%. За перший квартал 2026 року Банк помітно покращив свої нормативи капіталу. Також Банк був добре забезпечений ліквідністю: коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) на 01.04.2026 року складав 270,66%, а норматив довгострокової ліквідності (NFSR) — 242,56%. АТ "АБ "РАДАБАНК" впродовж 2025 року та першого кварталу 2026 року демонстрував дуже динамічний розвиток: на 01.04.2026 року населення та бізнес довірили Банку кошти на суму 14,420 млрд грн.

Найоптимальніші депозитні програми під час війни

В рамках п’ятдесят другого рейтингу привабливості (надійності) банківських депозитів Агентство склало рейтинг банківських продуктів для залучення коштів населення. Під час війни ліквідність банківських депозитів при збереженні відносно високої дохідності набуває особливого значення. Агентство вивчило депозитні, карткові та ощадні програми для населення всіх 50 банків, які приймали участь у рейтингу, та визначило лідерів рейтингу за двома категоріями депозитних продуктів.

1. Серед класичних депозитних продуктів втретє кращим банківським продуктом для розміщення коштів населення визнано депозит "Новий сезон" від АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО". В рамках депозитної програми вкладникам пропонується дохідність до 17% річних. На думку Агентства, депозитна програма "Новий сезон" станом на початок червня 2026 року була найоптимальнішою на українському ринку.

2. Серед банків, які пропонують населенню депозитні продукти до запитання, кращим банківським продуктом для розміщення коштів населення визнана програма RADAbox від АТ "АБ "РАДАБАНК. Відкрити рахунок RADAbox до основного карткового або поточного рахунку клієнт Банку може самостійно у мобільному застосунку RB24. Програма передбачає вільний доступ клієнта до коштів та одночасно підвищену відсоткову ставку: на момент складання рейтингу ставка по рахункам в гривнях становила 8%. Продукт поєднує в собі переваги депозиту, банківської картки та поточного рахунку.

В цілому, станом на початок другого кварталу 2026 року кошти клієнтів банків в банківській системі України збільшились до 3,218 трлн грн, при чому на 01.04.2026 року кошти фізичних осіб в українських банках сягнули 1,448 трлн грн. За спостереженнями Агентства, банки активно переглядали свої депозитні та ощадні програми часто в бік корекції ставок. Виявлена тенденція стосувалась вкладів в національній валюті. Агентство позитивно оцінює здатність українських банків збільшувати обсяги залучених коштів населення в національній валюті під час війни навіть в умовах повільного ослаблення гривні, що послужить гарною платформою для збільшення кредитування в майбутньому.

З повною версією Звіту можна ознайомитися за посиланням.

Авторизоване рейтингове агентство "Стандарт-Рейтинг" (Україна)