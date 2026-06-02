Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
18:08 02.06.2026

Parking-шерінг від РІЕЛ: паркуйтеся із перевагою

2 хв читати

Придбайте нерухомість від РІЕЛ та отримайте право безкоштовно користуватися паркомісцем!

З 1 червня до 31 липня 2026 року кожен новий договір на придбання нерухомості від РІЕЛ автоматично стає учасником розіграшу на безкоштовне користування паркомісцем на 3, 6, 9, 12 або 24 місяці.

Жодних окремих реєстрацій чи додаткових кроків не потрібно. Один договір прирівнюватиметься до однієї участі. А якщо договорів буде кілька – відповідно зростає і кількість шансів.

У межах розіграшу всього передбачено:

  • 4 права користування паркомісцем на 3 місяці
  • 3 права користування паркомісцем на 6 місяців
  • 2 права користування паркомісцем на 9 місяців
  • 1 право користування паркомісцем на 12 місяців

Та суперприз - право користування паркомісцем на 24 місяці

Акція проводитиметься серед наших проєктів у Києві та Львові.

Київські проєкти, які беруть участь у акції: ЖК Sister, ЖК Brother, ЖК Nordica Residence, ЖК Maxima Residence, ЖК Ok’Land.

Львівські проєкти, які беруть у часть у акції: ЖК Big Ben, ЖК Father, ЖК «Брама», ЖК «Новий Форт», ЖК «Вежа».

Розіграш відбудеться після закінчення строку дії акції.

Переможців визначатимемо прозоро – на основі сформованої бази договорів із присвоєними ID, за допомогою генератора випадкових чисел і з відеофіксацією процесу.

У проєктах, де паркінг ще не введений в експлуатацію, користування паркомісцем розпочнеться після його введення в роботу.

З офіційними умовами та правилами акції можна ознайомитися за посиланням: Київ та Львів.

Теги: #паркомісце #нерухомість #ріел #розіграш

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:28 01.06.2026
Ціни на паркомісця ростуть швидше за ціни на житлові площі – девелопери

Ціни на паркомісця ростуть швидше за ціни на житлові площі – девелопери

14:53 21.05.2026
Екскерівнику Сквирського райсуду на Київщині повідомлено про підозру в шахрайстві з нерухомістю

Екскерівнику Сквирського райсуду на Київщині повідомлено про підозру в шахрайстві з нерухомістю

11:27 21.05.2026
Суперугоди від РІЕЛ: ще більш гнучкі умови для придбання нерухомості у Києві та Львові

Суперугоди від РІЕЛ: ще більш гнучкі умови для придбання нерухомості у Києві та Львові

10:04 18.05.2026
ДБР з 2025 р. повідомило про підозру 21 особі, задіяній у схемах незаконного заволодіння нерухомістю, 5 справ передано до суду

ДБР з 2025 р. повідомило про підозру 21 особі, задіяній у схемах незаконного заволодіння нерухомістю, 5 справ передано до суду

13:22 15.05.2026
Надходження податку на нерухомість за 4 міс. зросли на 14,5%, земельного податку - на 14,3%

Надходження податку на нерухомість за 4 міс. зросли на 14,5%, земельного податку - на 14,3%

10:00 08.05.2026
РІЕЛ – серед п’яти девелоперів за обсягом введеного житла з 2022 року

РІЕЛ – серед п’яти девелоперів за обсягом введеного житла з 2022 року

13:49 15.04.2026
Чому варто купити квартиру в Софіївській Борщагівці

Чому варто купити квартиру в Софіївській Борщагівці

13:50 14.04.2026
НСПС розширює міжнародне співробітництво: підписано меморандум з FIABCI

НСПС розширює міжнародне співробітництво: підписано меморандум з FIABCI

11:52 09.04.2026
Медіанна ціна будинків під Києвом зросла на 15% – ЛУН

Медіанна ціна будинків під Києвом зросла на 15% – ЛУН

17:31 07.04.2026
Законопроєкт щодо оподаткування в цифрових платформах не стосуватиметься оренди нерухомого майна через OLX

Законопроєкт щодо оподаткування в цифрових платформах не стосуватиметься оренди нерухомого майна через OLX

ВАЖЛИВЕ

Комунальні служби опрацьовують антикризові заходи через похолодання: киянам нагадують про рекомендації та міські сервіси на випадок відключень електроенергії

Зсув свідомості: сучасна українська драматургія прямує до репертуарів театрів прифронтових міст

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

ОСТАННЄ

ШІ не забрав роботу, але вже коштує бізнесу мільярди: компанії починають переглядати AI-стратегії

У Києві 10-11 червня пройде головна виставка для ритейлу, девелопменту та виробників RAU Expo 2026

ПУМБ зареєстрував власну міжнародну платіжну систему PayHub

Sense Bank відкрив нове відділення Sense Business у Львові

Власна генерація як новий стандарт: ОТП БАНК профінансує проєкти з вітрової енергетики від Sirocco Energy

"Інтергал-Буд" запускає pre-sale Kaskad Residence - нового кварталу на лівому березі Києва

Кияни підтримують безбар’єрний простір і фонтан на Бессарабці

Сліпа статистика чи прихована трагедія? Чому в Україні "зникли" діти-сироти з діабетом

Як звучить “втомлена англійська” українців за кордоном

До музею просто неба в Пирогові відтепер можна дістатися автобусом від метро "Виставковий центр"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА