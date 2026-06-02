ШІ не забрав роботу, але вже коштує бізнесу мільярди: компанії починають переглядати AI-стратегії

Попри багаторічні прогнози про масове безробіття через розвиток штучного інтелекту, реальність поки що виявилася іншою. Генеральний директор OpenAI Сем Альтман визнав, що його попередні оцінки щодо швидкості витіснення людей із робочих місць були занадто песимістичними. Натомість дедалі більше компаній стикаються з іншою проблемою - надзвичайно високими витратами на впровадження AI-рішень, ефективність яких часто не виправдовує очікувань.

Про це пише експерт з питань впровадження штучного інтелекту та цифрової трансформації бізнесу Віталій Кіро в своїй колонці

На думку Віталія Кіро, під поняттям «штучний інтелект» сьогодні зазвичай мають на увазі великі мовні моделі (LLM), такі як ChatGPT, Claude та Gemini. Ці системи здатні генерувати тексти, аналізувати інформацію та виконувати низку завдань, однак вони не є повноцінним штучним інтелектом у науковому розумінні. Їхня робота потребує значних обчислювальних ресурсів і коштує компаніям дедалі дорожче.

Перші ознаки розчарування вже з’являються серед великих корпорацій. Так, один із найбільших франчайзі мережі Pizza Hut на східному узбережжі США подав позов на 100 мільйонів доларів проти материнської компанії через систему AI-диспетчеризації доставки Dragontail. За твердженням позивача, технологія не прискорила роботу закладів, а навпаки - знизила частку своєчасних доставок і негативно вплинула на продажі.

Подібний досвід отримала й Starbucks. Компанія відмовилася від автоматизованої системи обліку запасів менш ніж через рік після запуску. Причиною стали численні помилки під час інвентаризації, через які алгоритми не могли коректно визначати кількість продукції у закладах мережі.

Про складність монетизації AI відкрито говорять і в технологічному секторі. Представники Uber заявили, що витрати на мовні моделі часто важко співвіднести з реальним бізнес-результатом. У компанії навіть визнали, що річний бюджет на AI було витрачено всього за кілька місяців. Схожі проблеми виникли й у Microsoft, яка, за повідомленнями профільних медіа, почала обмежувати використання окремих AI-інструментів через перевищення запланованих витрат.

Аналітики також попереджають про можливе охолодження ринку. За оцінками Gartner, понад 40% проєктів зі створення AI-агентів можуть бути закриті до кінця 2027 року через високу вартість, невизначену бізнес-цінність та низьку окупність інвестицій. Водночас світові витрати на інформаційні технології та штучний інтелект продовжують зростати й уже вимірюються трильйонами доларів.

Експерти наголошують, що нинішні труднощі не свідчать про провал технології. Навпаки, галузь проходить типовий етап «протверезіння» після хвилі завищених очікувань. Штучний інтелект уже допомагає лікарям, юристам, журналістам та програмістам, однак бізнес дедалі частіше оцінює не гучні обіцянки, а реальну економічну ефективність інструментів.

Таким чином, головна проблема сучасного AI поки що полягає не в тому, що він масово забирає робочі місця. Натомість компанії по всьому світу змушені рахувати витрати на технологію, яка поки не завжди здатна виправдати вкладені в неї мільярди доларів.