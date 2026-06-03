Інтерфакс-Україна
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09:00 03.06.2026

Як інновації змінюють навчання: технології в дистанційній школі

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Ще десятиліття тому шкільне навчання мало однаковий вигляд для всіх. Сьогодні ж технології дають змогу створювати інтерактивні моделі, персоналізувати навчання за допомогою ШІ та надавати учням доступ до знань у будь-який час.

Саме про такі інновації нещодавно розповіли представники найбільшої в Україні дистанційної школи «Оптіма».

Усе необхідне для навчання — в одному місці

На сучасній платформі зібрано все, що потрібно учневі для занять: відеоуроки, конспекти, тести, завдання, чат із викладачем і додаткові матеріали. Це дуже відрізняється від звичних для нашого покоління портфелів, набитих підручниками, зошитами та канцелярією.

Не менш важливим є й те, що дитина може навчатися в зручний для себе час і повертатися до матеріалів стільки разів, скільки потрібно. Це допомагає навчатися у власному темпі та краще засвоювати нові теми.

Технології, які допомагають зрозуміти складне

Найголовніше завдання освіти — зробити складні речі зрозумілими. Інновації значно спрощують цей процес. Наприклад, в «Оптімі» це реалізовано так:

  • Інтерактивні вправи й навчальні ігри роблять дитину більш залученою до занять, водночас допомагаючи ефективніше закріплювати матеріал.
  • Анімовані ілюстрації та 3D-моделі допомагають детально візуалізувати будь-які теми: будову організмів, історичні події, фізичні явища чи наукові експерименти.
  • Платформа для вивчення англійської дає змогу практикувати іноземну мову в будь-який час.

Optimus — персональний освітній помічник

Особливе місце серед інновацій школи посідає унікальна розробка на основі штучного інтелекту — Optimus. Це особистий асистент дитини, інтегрований у навчальну платформу. Він:

  • допомагає розібратися в складних темах;
  • доступно пояснює поняття;
  • наводить зрозумілі приклади;
  • підказує формули, дати й терміни;
  • мотивує та підтримує під час навчання.

Фактично школяр разом із постійною підтримкою від викладача отримує ще й персонального цифрового помічника, що поруч 24/7. Подивитися, як він працює, можуть усі охочі: «Оптіма» пропонує безоплатний демодоступ до навчальної платформи на 14 днів. Це допоможе на власному прикладі зрозуміти, як інновації змінюють шкільний досвід. 

Теги: #optimus #навчання #технологія #інновація

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