10:57 02.06.2026

ПУМБ зареєстрував власну міжнародну платіжну систему PayHub

Національний банк України зареєстрував міжнародну платіжну систему PayHub від ПУМБ.

Для ПУМБ це не просто запуск нового платіжного сервісу, а стратегічний крок у розвитку власної фінансової інфраструктури та новий етап трансформації банку – від класичного фінансового гравця до технологічного та інфраструктурного партнера для ринку.

PayHub створюється як міжнародна платіжна система нового покоління, сучасна платформа для швидких, гнучких та масштабованих фінансових сервісів в Україні та за її межами.

Система поєднує надійність класичних міжнародних платіжних систем із технологічністю, швидкістю та гнучкістю сучасних fintech-рішень. Головна мета – створити для банків, фінансових компаній та партнерів нову інфраструктуру для розвитку платіжних сервісів, міжнародних переказів та інтеграцій.

Що дає PayHub ринку

PayHub створюється не як локальний продукт, а як відкрита платформа для розвитку партнерств та нових фінансових сервісів.

«PayHub – це добре спланований і швидко реалізовний стратегічний проект Банку в напрямку розвитку сучасної фінансової інфраструктури України. Завдяки професійній і амбітній команді ПУМБ нам вдалося у стислі терміні пройти усі етапи реєстрації та створити власну МПС. Ми відчуваємо  значний  попит ринку на швидкі, гнучкі та технологічні платіжні рішення, і саме навколо цього будуємо нову платіжну платформу. Наша мета – створити відкриту екосистему для банків, fintech-компаній та міжнародних партнерів, яка дозволить швидше запускати нові фінансові сервіси та масштабувати зручні платіжні рішення », – зазначає Артур Загородников, заступник Голови Правління ПУМБ.

Серед ключових можливостей системи:

– миттєві перекази без тривалого очікування

– спрощені міжнародні транзакції

– сучасна API-інфраструктура для інтеграцій

– гнучкі моделі тарифікації

– швидке підключення партнерів

– масштабовані рішення для банків та fintech-компаній

– новий рівень технологічного сервісу та взаємодії

Окремий фокус PayHub – розвиток партнерської моделі та створення нових можливостей для українських банків, fintech-компаній та міжнародних учасників ринку.

Фактично мова йде про формування нової платіжної екосистеми, яка дозволить ринку швидше запускати сучасні фінансові сервіси та масштабувати платіжні рішення.

ПУМБ посилює роль інфраструктурного гравця ринку

ПУМБ вже сьогодні має значну експертизу у сфері платіжної інфраструктури та забезпечує платіжні рішення для багатьох українських банків і фінансових компаній.

Запуск PayHub стає логічним продовженням розвитку технологічного напрямку банку та посилює позицію ПУМБ як одного з драйверів інновацій на фінансовому ринку України.

У банку зазначають, що ринок сьогодні потребує не лише класичних банківських продуктів, а й нової швидкості інтеграцій, гнучкості сервісів та сучасної платіжної архітектури.

Саме тому PayHub створюється як технологічна платформа, яка зможе адаптуватися до потреб банків, fintech-компаній, міжнародних партнерів та нових сценаріїв цифрових платежів.

PayHub платіжна система нового покоління

Окрему увагу у PayHub приділяють швидкості запуску сервісів, безпеці та масштабованості інфраструктури.

Система створюється відповідно до сучасних міжнародних вимог до:

– безпеки фінансових операцій

– захисту даних

– стабільності платіжної інфраструктури

– швидкості обробки транзакцій

– API-взаємодії між учасниками ринку

Сучасний платіжний ринок стрімко змінюється, а користувачі очікують від фінансових сервісів швидкості, простоти та безшовної взаємодії.Саме навколо цих принципів і будується PayHub.

PayHub створюється як відкрита екосистема для співпраці з банками, платіжними сервісами, fintech-компаніями та міжнародними партнерами.

ПУМБ відкритий до:

– технологічних інтеграцій

– партнерських платіжних сервісів

– розвитку міжнародних переказів

– спільного запуску нових фінансових продуктів

– розвитку fintech-рішень на базі PayHub

Система має  стати доступною для користувачів через 3 місяці після реєстрації.

PayHub – нова ера платіжних сервісів в Україні.

Контакти для запитів та розвитку партнерств:

[email protected]

