Власна генерація як новий стандарт: ОТП БАНК профінансує проєкти з вітрової енергетики від Sirocco Energy

Перехід на власне виробництво енергії надає підприємствам більший контроль над витратами, забезпечує стабільність діяльності та відкриває нові можливості для розвитку. З метою підтримки енергонезалежності українського бізнесу АТ «ОТП БАНК» та компанія Sirocco Energy підписали меморандум про співпрацю.

Sirocco Energy - це інноваційна компанія, яка працює в США та Україні й створює децентралізовані енергетичні рішення, виробляючи вітряки нового типу, що легко інтегруються в наявну інфраструктуру підприємств. Головною перевагою технології є економіка: собівартість генерації становить лише 0,04 -0,08 $ за кВт·год, що дозволяє бізнесу окупити інвестиції за 2-7 років та сприяє енергонезалежності. Завдяки унікальній лінійній конструкції турбіни потребують до 10 разів менше площі порівняно з традиційними аналогами. Це робить їх ідеальним рішенням для встановлення на промислових майданчиках, дозволяючи підприємствам не лише споживати власну «зелену» енергію, а й скорочувати загальні витрати за рахунок її генерації.

У межах партнерства ОТП БАНК надаватиме клієнтам фінансову підтримку на впровадження рішень від Sirоcco Energy.

«Ключова цінність вітрової генерації полягає у можливості отримати власне прогнозоване джерело енергії, яке забезпечуватиме безперебійну роботу. До того ж такі проєкти є важливою складовою ESG-підходу, адже допомагають дбати про екологію, знижуючи вуглецевий слід, підсилюють ділову репутацію та інвестиційну привабливість компаній. ОТП БАНК підтримує бізнес у переході до енергоефективних та «зелених» технологій, пропонуючи широкий вибір сучасних рішень від надійних партнерів та конкурентні умови фінансування. Наші клієнти можуть розраховувати на повний супровід на всіх етапах реалізації енергетичних проєктів», – зазначила директор департаменту продажів середнім та малим корпоративним клієнтам ОТП БАНК Ольга Волкова.

Переваги кредитування від ОТП БАНК:

фінансування без додаткової застави;

прискорена процедура розгляду заявки;

можливість встановлення пільгового періоду на погашення тіла кредиту;

мінімальний пакет документів – фінансова звітність та анкета.

Клієнти можуть залучити державну підтримку в межах програми «Доступні кредити 5–7–9%», яку реалізує Уряд за ініціативи Президента України через Національну установу розвитку. Передбачена можливість отримати компенсацію від ЄБРР – до 30% вартості проєкту.

Детальніше ознайомитися з умовами програми можна за посиланням.