"Інтергал-Буд" запускає pre-sale Kaskad Residence - нового кварталу на лівому березі Києва

Девелоперська компанія «Інтергал-Буд» відкриває pre-sale нового масштабного житлового проєкту бізнес-класу на лівому березі столиці - Kaskad Residence.

Перша черга проєкту передбачає будівництво двох багатосекційних будинків висотою від 12 до 21 поверхів на 1859 квартир у Дарницькому районі, по вулиці Причальна, всього за 200 метрів від Дніпра.



Особливість комплексу - виразна каскадна архітектура з відкритими терасами, які формують додатковий власний простір для відпочинку та роботи просто неба.



Закритий двір без авто, цілодобова охорона 24/7, облаштовані укриття, підземний паркінг на 800 машиномісць, продуманий благоустрій та понад 30 тис м2 інфраструктури забезпечать мешканців безпечним та комфортним середовищем для життя.



У кожному будинку передбачена власна дахова газова котельня та власні резервні генератори, які забезпечать автономну роботу опалення, ліфтів та всіх інженерних мереж навіть під час відключень електроенергії.



Саме на етапі pre-sale для покупців діють найкращі умови для інвестування та вибору квартир для власного проживання: максимальний вибір планувань від 40 до 89 м2, вартість від 55 000 грн за м2 та розтермінування від забудовника на 2,5 роки з першим внеском від 40%!

Спеціальні умови pre-sale діють тільки до 30 червня 2026 року.

Планове завершення будівництва першої черги заплановане на IV квартал 2028 року.