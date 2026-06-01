Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
10:49 01.06.2026

Кияни підтримують безбар’єрний простір і фонтан на Бессарабці

Більшість мешканців Києва підтримують оновлення простору навпроти Бессарабського ринку, створення там безбар’єрного середовища та встановлення фонтану на місці колишнього пам’ятника Леніну. Про це свідчать результати дослідження компанії Gradus.

Простір навпроти Бессарабської площі, який планується оновити. Фото: Ірина Хрустальова

Опитування проводили у травні 2026 року серед 2000 мешканців Києва віком від 18 до 60 років.

Згідно з результатами:

  • 86% опитаних киян підтримують наведення ладу на площі та облаштування безбар’єрного простору з наземними пішохідними переходами;
  •  80% підтримують ідею встановлення фонтану за кошти мецената, як частини благоустрою території.

«Підтримка наведення ладу та безбар’єрного облаштування простору є майже консенсусною», – йдеться в аналітичному звіті Gradus. У дослідженні зазначається, що кияни сприймають фонтан не як окремий декоративний об’єкт, а як частину ширшого оновлення міського простору.

Також респондентів запитали, який варіант додаткового облаштування простору вони підтримують найбільше. Фонтан обрали майже 67% опитаних. Для порівняння: арт-інсталяцію підтримали 16%, а пам’ятник – 3%.

Аналітики Gradus зазначають, що фонтан має найширшу суспільну прийнятність: він вбачається як зрозумілий, нейтральний і менш конфліктний формат оновлення, ніж повернення до монументальної логіки або більш нішеве сучасне мистецтво.

Дослідження здійснили на замовлення фармацевтичної компанії Farmak, яка виступає меценатом проєкту благоустрою Бессарабської площі.

Нагадаємо, що проєкт благоустрою простору перед Бессарабським ринком на місці, де раніше стояв пам’ятник Леніну, передбачає створення сучасного громадського середовища з акцентом на безбар’єрність, комфорт та впорядкування центральної частини міста. У межах проєкту планують облаштувати наземні пішохідні переходи, пандуси, нове освітлення, лави для відпочинку та озеленення території. Центральним елементом простору має стати фонтан.

Проєкт реалізує Київська міська державна адміністрація. Більшу частину фінансування забезпечує компанія Farmak.

Як повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, раніше оприлюднені рендери були початковою візуалізацією, наразі фахівці продовжують працювати над проєктом площі – з влаштуванням наземних переходів, благоустроєм площі та фонтаном.

Також на засіданні Ради безбар’єрності мер Києва Віталій Кличко дав доручення про залучення експертного середовища до обговорення проєкту оновлення цього громадського простору. За результатами фахового обговорення профільні структурні підрозділи мають врахувати пропозиції експертів.

Наразі місто вже провело тендер через систему Prozorro для визначення підрядника, який виконуватиме роботи. Старт реалізації проєкту заплановано на найближчий час, а завершити оновлення простору планують до кінця 2027 року. 

