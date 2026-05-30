До музею просто неба в Пирогові відтепер можна дістатися автобусом від метро "Виставковий центр"

До Дня Києва відкрито новий автобусний маршрут №58, який курсує від ст.м. "Виставковий центр" прямо до входу в Музей народного побуту в Пирогові. Про це повідомляється на Facebook-сторінці музею.

"Друзі, маємо для вас чудову новину до Дня міста! З 30 травня від станції метро "Виставковий центр" до центрального входу у Національний музей народної архітектури та побуту України курсуватиме рейсовий міський автобус №58. Тепер дорога до одного з найбільших осередків української культурної спадщини стане значно зручнішою", - йдеться у повідомленні.

Працівники музею запрошують у Пирогів відпочити від міського ритму, провести час із родиною, відкрити для себе багатство українських традицій і відчути живий зв’язок із нашою культурою.

"Щиро дякуємо Київській міській державній адміністрації та особисто меру Віталій Кличко за підтримку й сприяння у створенні цього маршруту. Разом ми робимо культурні простори міста доступнішими для киян і гостей столиці", - наголошують працівники музею.

Раніше в КМДА опублікували схему нового автобусного маршруту.