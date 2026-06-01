Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
10:00 01.06.2026

Сліпа статистика чи прихована трагедія? Чому в Україні "зникли" діти-сироти з діабетом

3 хв читати

Звернення Почесного президента Української діабетичної федерації Богдана Бенюка до всіх небайдужих

Напередодні Дня захисту дітей Українська діабетична федерація (УДФ) б'є на сполох через загрозу системної медико-соціальної сліпоти, яка ставить під загрозу життя найуразливішої категорії маленьких українців — дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Прагнучи забезпечити вихованців інтернатних закладів та дитячих будинків сучасними системами безперервного моніторингу глюкози, УДФ офіційно звернулася до Департаментів (Управлінь) охорони здоров’я обласних державних (військових) адміністрацій по всій Україні із запитом щодо точної кількості дітей-сиріт із діагнозом "цукровий діабет І типу" (інсулінозалежний).

Результати цього моніторингу виявилися шокуючими та аномальними:

  • Більшість областей відповіли абсолютно однаково: за офіційними даними регіональних відомств, на обліку "дітей із такою патологією не зареєстровано".
  • 6 Департаментів охорони здоров'я наразі взагалі ігнорують запит громадськості та зберігають мовчання.
  • Виняток Волинська область: обласне управління охорони здоров'я вчинило інакше — вони не обмежилися загальними реєстрами, а спустили прямі запити на місця, у райони. Проте і звідти прийшли невтішні, порожні відповіді:
  • "не маємо".
  • Єдина позитивна відповідь на всю країну, що офіційно підтвердила наявність лише однієї дитина-сироти з цукровим діабетом. Дитина перебуває під опікою в родині, повністю забезпечена турботою, необхідними медикаментами, її життю та здоров'ю нічого не загрожує.

 

  • У чому полягає привід для тривоги?
    В Україні понад 10 тисяч дітей живуть із цукровим діабетом І типу. За законами медичної статистики, серед майже 60 тисяч українських сиріт має бути щонайменше 80–100 дітей із цим діагнозом. Повсюдні відповіді про "нуль пацієнтів" є статистично неможливими.

Це породжує страшну та реалістичну гіпотезу: через тотальну завантаженість або непідготовленість персоналу інтернатів первинні ознаки блискавичної маніфестації діабету у сиріт (спрага, втрата ваги, млявість) просто пропускаються. 

Як наслідок — діти потрапляють до реанімацій у стані термінальної цукрової коми і гинуть, так і не встигнувши отримати офіційний діагноз та потрапити до медичних баз даних під своїм юридичним статусом. Така ж ситуація можлива і у процесі оформлення сироти до місця майбутнього перебування.

Заклик

"Ми звикли, що 1 червня — це свято з кульками та подарунками. Але для дитини-сироти в інтернаті головний захист — це право дожити до наступного дня народження. Дитина в сім’ї має маму, яка за перших симптомів схопить її на руки і побіжить до лікаря. Дитина в інтернаті має лише державну систему, яка сьогодні виявилася абсолютно сліпою.

Відповіді обласних департаментів про те, що сиріт із діабетом в Україні "не існує" — це не просто паперова помилка. Це страшний сигнал. Це означає, що хвороба або взагалі не діагностується на ранніх етапах, або медична система повністю ізольована від соціальної. Ми вимагаємо від Міністерства охорони здоров'я та Мінсоцполітики негайно розпочати службове розслідування, об'єднати реєстри та перевірити кожен випадок дитячої смертності від кетоацидозу за останні два роки. Ми маємо знайти цих дітей, поки не надто пізно".

ВАЖЛИВЕ

Комунальні служби опрацьовують антикризові заходи через похолодання: киянам нагадують про рекомендації та міські сервіси на випадок відключень електроенергії

Зсув свідомості: сучасна українська драматургія прямує до репертуарів театрів прифронтових міст

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

ОСТАННЄ

Кияни підтримують безбар’єрний простір і фонтан на Бессарабці

Як звучить “втомлена англійська” українців за кордоном

До музею просто неба в Пирогові відтепер можна дістатися автобусом від метро "Виставковий центр"

Вірмени України продовжують підтримувати захисників: фонд «Армерія» передав черговий автомобіль підрозділу ГУР МО "АРТАН ХХХ"

Odesa Investment Congress 2026 відбудеться 10 липня в Одесі

Анонс перших спікерів 2026 AGRO UKRAINE WEEK

D&B та Інтерфакс-Україна допомагають українським компаніям перевіряти іноземних контрагентів

У Білій Церкві відбудеться форум Industrial Evolution про українське виробництво під час війни

Schneider Electric закликає ЄС прискорити впровадження енергоефективності та електрифікації

Schneider Electric долучилася до розвитку Lighthouse Operating System

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА