20:34 30.05.2026

Вірмени України продовжують підтримувати захисників: фонд «Армерія» передав черговий автомобіль підрозділу ГУР МО "АРТАН ХХХ"

Вірмени України продовжують підтримувати українських захисників та допомагати Силам оборони у боротьбі за незалежність держави. Черговим прикладом такої підтримки стала передача автомобіля для потреб підрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України «АРТАН ХХХ».

Транспортний засіб уже вирушив на напрямок виконання бойових завдань і найближчим часом використовуватиметься для оперативних потреб військовослужбовців. Автомобіль бійцям особисто передав голова благодійного фонду «Армерія» Армен Саргсян.

Варто зазначити, що це далеко не перший автомобіль, який фонд передає українським військовим. За роки повномасштабної війни фонд «Армерія» передав підрозділам Сил оборони України вже понад 100 автомобілів. Частина з них працює на найгарячіших напрямках фронту, допомагаючи військовим виконувати бойові завдання, здійснювати евакуацію та забезпечувати логістику.

У сучасній війні мобільність має вирішальне значення. Від можливості швидко переміщувати особовий склад, доставляти спорядження, евакуйовувати поранених та виконувати логістичні завдання часто залежить успішність бойових операцій. Саме тому транспорт залишається одним із найважливіших ресурсів для українських військових підрозділів.

«Ми добре розуміємо, наскільки важливою є мобільність на фронті. Автомобілі сьогодні — це не просто техніка, а інструмент, який допомагає виконувати завдання та рятувати життя наших захисників. Саме тому ми намагаємося максимально швидко реагувати на потреби військових і надавати допомогу там, де вона потрібна найбільше», — зазначив голова фонду «Армерія» Армен Саргсян.

Фонд «Армерія» вже тривалий час займається підтримкою українських військових, реалізуючи гуманітарні та благодійні проєкти. Допомога підрозділам Сил оборони України залишається одним із ключових напрямків діяльності організації.

Від початку повномасштабного вторгнення вірмени України активно долучаються до підтримки української армії, волонтерських ініціатив та гуманітарних програм. Передача автомобілів, обладнання, спорядження та іншої необхідної допомоги стала важливою частиною цієї роботи.

За словами Армена Саргсяна, кожен реалізований проєкт є результатом спільних зусиль багатьох небайдужих людей, які підтримують фонд та допомагають забезпечувати військових необхідними ресурсами.

«Кожен переданий автомобіль — це додаткові можливості для наших військових. Це швидкість, ефективність та безпека під час виконання завдань. Ми щиро вдячні всім, хто підтримує нашу діяльність. Саме завдяки таким людям ми можемо продовжувати допомагати тим, хто щодня боронить Україну. І ми не зупиняємося — підтримка військових залишається нашим пріоритетом», — підкреслив Армен Саргсян.

У фонді «Армерія» наголошують, що підтримка українських захисників триватиме й надалі. Організація продовжить реалізовувати нові проєкти допомоги та оперативно реагувати на потреби підрозділів Сил оборони України.

Переданий автомобіль уже прямує до місця виконання бойових завдань, де стане ще одним важливим ресурсом для бійців підрозділу ГУР МО України «АРТАН ХХХ». А для фонду «Армерія» ця передача стала черговим кроком у великій роботі, яку вірмени України ведуть задля підтримки українських захисників та наближення перемоги.

