Odesa Investment Congress 2026 відбудеться 10 липня в Одесі

Odesa Investment Congress 2026, присвячений інвестиційному потенціалу України та новим стратегіям розвитку територій, відбудеться 10 липня в Одесі у SPATIUM hotel, повідомили організатори заходу.

Конгрес національного рівня організовує Медіагрупа DMNTR, генеральним партнером виступає SPATIUM Group. Захід стане одеським етапом проєкту UBC та вперше пройде в Одесі.

До участі запрошені девелопери, інвестори, архітектори, урбаністи, представники держави, міжнародної спільноти, банківського сектору, бізнесу, дизайнери та брокери з різних регіонів України.

У фокусі Odesa Investment Congress 2026 будуть напрями інвестування у 2027-2030 роках, прибутковість різних типів активів, вихід девелоперів у нові регіони, оцінка майданчиків, ризиків та окупності проєктів, а також поєднання збереження спадщини ЮНЕСКО із сучасним міським розвитком.

Окрему увагу планується приділити безбар’єрності як базовому принципу формування сучасного середовища, розвитку apart-hotels, ревізії промислових зон, новому архітектурному коду, медицині, wellness-напряму та рекреаційній архітектурі як факторам нової економіки українських міст.

Програма конгресу передбачає роботу чотирьох тематичних залів, панельні дискусії, прес-конференцію, презентацію інвестиційних проєктів SPATIUM, гала-вечір, Fashion Show та вручення спеціальної премії імені Василя Кандинського.

Для гостей також передбачена спеціальна програма 9 та 11 липня, зокрема відвідування об’єктів, що будуються, презентації та вечеря.

Серед заявлених учасників і компаній ринку - SPATIUM, Zezman, «Гефест», Kreator-Bud, KADORR, SAGA, РІЕЛ, «Акварелі», «Два академіка», Stolitsa Group, Sigma+, Vlasne Misto та інші компанії, які працюють у сфері девелопменту та розвитку українських територій.

«Odesa Investment Congress 2026 стане майданчиком для розмови про те, куди рухаються інвестиції, які регіони України можуть стати новими точками зростання та як девелопмент, архітектура, медицина, wellness і сучасна міська інфраструктура формують економіку майбутнього», - зазначають організатори.

Захід відбудеться 10 липня 2026 року у SPATIUM hotel в Одесі. Час проведення - з 08:00 до 21:00.

